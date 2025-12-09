La nuova Mercedes-Benz GLB: libertà, spazio e versatilità full electric

La nuova Mercedes-Benz GLB segna un punto di svolta nel segmento dei SUV compatti elettrici, grazie a un mix di design muscolare, versatilità intelligente e tecnologie digitali di ultima generazione. Il modello evolve profondamente rispetto alla generazione precedente e introduce una formula che combina libertà di movimento, spazio ampliato e un’inedita esperienza d’uso orientata alla semplicità quotidiana.

Fin dal primo sguardo, la GLB rivela un carattere più deciso. Le proporzioni scolpite, la griglia con 94 stelle LED animate, la firma luminosa ridisegnata e il tetto panoramico di serie proiettano il modello in una nuova dimensione estetica. La sensazione di qualità percepita cresce ulteriormente entrando a bordo, dove debutta il nuovo ambiente ispirato all’alta tecnologia. Il Superscreen MBUX, disponibile in configurazione estesa, forma un’unica superficie vetrata che integra fino a tre display e diventa il centro nevralgico dell’interfaccia uomo-macchina. L’abitacolo si distingue per un design pulito, materiali raffinati e un’ergonomia migliorata, con l’aggiunta del ritorno ai comandi fisici per alcune funzioni molto richieste dai clienti, come DISTRONIC e il limitatore.

La versatilità resta uno dei suoi maggiori punti di forza. La GLB è disponibile in versione cinque o sette posti, con accesso alla terza fila più semplice grazie alla funzione Easy Entry e a porte posteriori ridisegnate. L’abitabilità cresce in modo significativo: aumenta lo spazio per la testa, migliorano l’angolo delle anche e il supporto delle cosce, mentre il passo ampliato di 60 mm porta più comfort ai passeggeri posteriori. Il nuovo frunk da 127 litri, il più grande della gamma, affianca un vano di carico posteriore capace di raggiungere 1.715 litri, offrendo soluzioni flessibili per viaggi, hobby e trasporti dell’ultimo minuto.

La gamma elettrica debutta con le versioni GLB 250+ e GLB 350 4MATIC, entrambe con batteria da 85 kWh e tecnologia a 800 volt. Il modello d’ingresso raggiunge un’autonomia fino a 631 chilometri WLTP, un valore di riferimento nella categoria. Bastano dieci minuti per ripristinare fino a 260 chilometri di percorrenza presso le stazioni rapide a 800 volt, mentre la compatibilità con infrastrutture a 400 volt amplia ulteriormente le possibilità di ricarica. La 350 4MATIC aggiunge un secondo motore elettrico per una trazione intelligente e istantanea, unita alla capacità di traino fino a due tonnellate, rendendo la GLB adatta anche a roulotte e rimorchi.

La guida beneficia della nuova architettura meccanica, che include la possibilità delle sospensioni con smorzamento adattivo e della modalità TERRAIN per affrontare sentieri sterrati con maggiore sicurezza. Il sistema “Transparent Bonnet” permette di visualizzare virtualmente ciò che si trova sotto il veicolo, agevolando le manovre fuori strada. Non manca un pacchetto avanzato di sistemi di assistenza alla guida, riuniti sotto il nome MB.DRIVE, con funzioni evolute e aggiornabili nel tempo tramite OTA.

Le tecnologie digitali rappresentano uno degli aspetti più innovativi della nuova GLB. Con MB.OS, il sistema operativo proprietario, e con la nuova generazione di MBUX, il SUV diventa un compagno intelligente capace di evolversi grazie agli aggiornamenti periodici. L’Assistente Virtuale MBUX, basato su IA generativa e arricchito dall’integrazione di Microsoft e Google, permette dialoghi naturali, risposte contestuali e suggerimenti personalizzati. La navigazione si appoggia a Google Maps per offrire percorsi ottimizzati, informazioni sul traffico e visualizzazioni tridimensionali in tempo reale.

Completano l’esperienza un comfort climatico migliorato del 50% grazie alla nuova pompa di calore multi-sorgente, un’aerodinamica ottimizzata per massimizzare l’autonomia e una silenziosità interna curata secondo gli standard premium del marchio. La nuova GLB è già ordinabile in quattro versioni, con prezzi a partire da 59.398 euro per la 250+.

Le prime consegne della nuova Mercedes-Benz GLB sono previste per il mese di marzo. Con questa generazione, Mercedes-Benz ridefinisce l’idea di SUV compatto elettrico: più spazioso, più intelligente, più connesso e pronto ad accompagnare ogni giornata con un equilibrio tra funzionalità, stile e innovazione.