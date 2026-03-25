La nuova Mercedes-Maybach Classe S: la vera classe viene da dentro

La nuova Mercedes-Maybach Classe S 2026 segna un punto di svolta nel segmento delle berline di lusso, portando su strada un concetto ancora più evoluto di esclusività, tecnologia e comfort. Con un aggiornamento tra i più profondi della sua storia, il modello di punta della gamma Maybach ridefinisce gli standard del settore, puntando su un’esperienza a bordo sempre più personalizzata e immersiva.

Fin dal primo sguardo, la nuova Classe S Maybach si distingue per un design ancora più imponente e sofisticato. La griglia frontale, ora più grande del 20%, introduce una presenza scenica autorevole, arricchita da dettagli luminosi e finiture di altissimo livello. Le firme luminose evolute, gli inserti color oro rosa nei gruppi ottici e le nuove opzioni MANUFAKTUR contribuiscono a creare un’estetica elegante e contemporanea, capace di esprimere lusso senza ostentazione.

All’interno, la vettura si trasforma in un vero e proprio salotto su quattro ruote. L’abitacolo è stato completamente ripensato per amplificare il tipico effetto “cocooning” Maybach, con materiali pregiati, legni a poro aperto e una nuova illuminazione ambientale altamente personalizzabile. Per la prima volta debutta anche una configurazione senza pelle, con il tessuto premium “Mirville”, a testimonianza di una visione moderna e sostenibile del lusso.

Il cuore tecnologico della nuova Mercedes-Maybach Classe S è rappresentato dall’inedito MB.OS, il sistema operativo sviluppato da Mercedes-Benz che debutta per la prima volta su un modello Maybach. Integrato con la quarta generazione del sistema MBUX, introduce un’esperienza digitale evoluta, con interfacce dedicate, aggiornamenti over-the-air e un assistente virtuale basato su intelligenza artificiale. Il risultato è un’interazione intuitiva, fluida e sempre più personalizzata.

Sul fronte delle prestazioni, la nuova gamma motori è stata completamente riprogettata. I propulsori a sei e otto cilindri elettrificati garantiscono potenza fluida ed efficienza, supportati da tecnologia mild-hybrid. Non manca, in alcuni mercati, l’iconico V12, simbolo della massima espressione del lusso automobilistico. La versione plug-in hybrid offre inoltre fino a circa 100 km di autonomia in modalità elettrica, rendendo la vettura ancora più versatile.

Il comfort di marcia raggiunge livelli di assoluta eccellenza grazie alla nuova sospensione pneumatica AIRMATIC con sistema predittivo, capace di adattarsi in tempo reale alle condizioni della strada. A bordo, ogni dettaglio è pensato per il benessere dei passeggeri: dai sedili posteriori Executive al vano refrigerato, fino ai calici da champagne placcati in argento.

La nuova Mercedes-Maybach Classe S introduce anche avanzati sistemi di assistenza alla guida, con piattaforme di calcolo di nuova generazione e funzionalità evolute come MB.DRIVE ASSIST PRO, progettato per garantire viaggi fluidi e sicuri anche nei contesti urbani più complessi.

Infine, il programma MANUFAKTUR Made to Measure porta la personalizzazione a un livello superiore, con centinaia di combinazioni possibili tra colori, materiali e finiture. Ogni vettura diventa così un pezzo unico, costruito su misura secondo i desideri del cliente.

Con l’apertura degli ordini in Europa prevista dal 25 marzo 2026, la nuova Mercedes-Maybach Classe S si conferma come riferimento assoluto nel segmento delle berline di lusso, unendo tradizione, innovazione e artigianalità in un equilibrio perfetto.