La nuova Peugeot 408: carisma francese e tecnologia d’avanguardia

La nuova Peugeot 408 debutta nel 2026 come una delle più affascinanti rappresentazioni del design e dell’ingegneria della casa del Leone. Con il suo stile fastback e proporzioni dinamiche, la vettura si posiziona nella parte alta del segmento C, portando una ventata di modernità e innovazione nei mercati globali.

Design e stile sono il cuore di questa 408 rinnovata. Peugeot la definisce una vera ambasciatrice del carisma e dell’eleganza francese, con un design audace, superfici scolpite e dettagli tecnologici che catturano immediatamente l’attenzione. È la prima vettura del marchio a sfoggiare la scritta PEUGEOT illuminata sul retro, abbinata a un logo frontale retroilluminato che conferisce un’identità visiva unica.

La 408 introduce un nuovo colore esclusivo, Flare Green: una tinta cangiante che varia tra un verde profondo e riflessi gialli brillanti, sottolineando la complessità delle superfici e la fluidità delle linee. I nuovi cerchi da 19” Adakite e da 20” Monolithe enfatizzano la postura felina e la solidità del suo profilo.

L’abitacolo è un concentrato di raffinatezza. La qualità percepita cresce grazie a materiali come Alcantara, alluminio in rilievo e pelle Nappa, a seconda dell’allestimento. Il PEUGEOT i-Cockpit resta il fulcro dell’esperienza di guida: volante compatto, quadro strumenti digitale da 10 pollici e touchscreen centrale, entrambi configurabili, offrono ergonomia e comfort ai massimi livelli. Cinque i-Toggle tattili personalizzabili consentono un controllo intuitivo delle funzioni principali.

L’illuminazione interna a otto colori definisce un’atmosfera rilassante e premium, mentre i sedili anteriori – certificati AGR – offrono regolazioni elettriche, funzioni di memoria e massaggio pneumatico con otto programmi. Il comfort dei passeggeri posteriori raggiunge livelli da categoria superiore, con 183 mm di spazio per le gambe e un bagagliaio da 536 litri, ampliabile fino a 1.611 litri.

Sul fronte tecnico, la nuova 408 segna un passo decisivo verso l’elettrificazione totale. Sarà disponibile in tre varianti: Elettrica, Ibrida Plug-in e Ibrida 48V. La nuova Peugeot E-408 è spinta da un motore da 213 CV (157 kW) e 343 Nm di coppia, con un consumo medio di 14,7 kWh/100 km e un’autonomia WLTP di 456 km, grazie a una batteria NMC da 58,2 kWh. La ricarica dal 20% all’80% avviene in circa 30 minuti con potenza fino a 120 kW.

L’ibrido plug-in da 240 CV combina un motore benzina da 180 CV e un elettrico da 92 kW, garantendo un’autonomia urbana in modalità elettrica fino a 85 km. È abbinato al cambio e-DCS7 a doppia frizione, con tempi di ricarica di poco più di due ore con Wall Box da 7,4 kW. Completa la gamma la 408 Hybrid 145 e-DCS6, pensata per un equilibrio ideale tra efficienza e prestazioni, capace di viaggiare fino al 50% del tempo in modalità elettrica in ambito urbano.

Piacere di guida e tecnologia restano al centro della filosofia Peugeot. La 408 offre maneggevolezza precisa, grazie a carreggiate ampie e un raggio di sterzata compatto. L’esperienza sonora è affidata al sistema Hi-Fi Premium FOCAL, sviluppato con lo specialista francese dell’audio, con 10 altoparlanti e un amplificatore da 690 W.

La sicurezza è potenziata dalla telecamera di monitoraggio del conducente, che rileva segni di stanchezza o distrazione e invia avvisi visivi e acustici. Anche la qualità dell’aria è curata con i sistemi AQS e Clean Cabin, che filtrano inquinanti e particelle, mantenendo l’ambiente interno salubre. I vetri laminati e il tetto panoramico contribuiscono a un comfort acustico e termico superiore.

La 408 nasce e viene prodotta in Francia, nello stabilimento di Mulhouse, simbolo dell’impegno del marchio per l’eccellenza industriale. Le versioni elettriche avranno motore e trasmissione realizzati rispettivamente a Trémery e Valenciennes.

Grazie agli aggiornamenti over-the-air, la nuova 408 resta sempre aggiornata, senza necessità di interventi in officina. L’ecosistema digitale include PEUGEOT i-Connect o i-Connect Advanced (con navigazione TomTom e integrazione ChatGPT), garantendo connessione costante con il veicolo attraverso l’app MyPEUGEOT, che consente gestione remota, pre-condizionamento, e pianificazione intelligente della ricarica.

La nuova Peugeot E-408 introduce anche funzioni avanzate come Vehicle-to-Load (V2L), che trasforma l’auto in una fonte di energia fino a 3,5 kW per dispositivi esterni, e Plug & Charge, che consente di ricaricare automaticamente nei punti abilitati senza tessere o app.

L’intera gamma è coperta dal programma Peugeot Care, che offre una garanzia fino a 8 anni o 160.000 km sia sul veicolo che sulla batteria, assicurando tranquillità e valore nel tempo.