La nuova Renault 5 Turbo 3E incanta la Corsica: debutto spettacolare al Tour de Corse Historique

Il mito ritorna in grande stile. La leggendaria Renault 5 Turbo rinasce in chiave elettrica e contemporanea con il debutto pubblico della Renault 5 Turbo 3E al Tour de Corse Historique, dove ha regalato ai fan momenti di pura adrenalina. Due prototipi hanno sfilato in anteprima tra derapate spettacolari e accelerazioni mozzafiato sulle storiche prove speciali di Notre Dame de la Serra e Montegrosso, aprendo ufficialmente una nuova era per le supercar compatte elettriche.

La presentazione precede la gara che celebra i 40 anni dalla vittoria di Jean Ragnotti nel Tour de Corse 1985, scrivendo così un nuovo capitolo nella storia sportiva del marchio francese.

La Renault 5 Turbo 3E è il primo modello 100% elettrico nella categoria delle supercar compatte. Con i suoi 555 CV di potenza e una coppia di 4.800 Nm, è stata progettata per garantire massima agilità e prestazioni esaltanti. L’architettura è rivoluzionaria: motori montati direttamente nelle ruote posteriori e una piattaforma in alluminio e carbonio assicurano leggerezza e rigidità, esaltando il comportamento dinamico in curva.

Grazie a un peso complessivo inferiore ai 1.450 kg e a un rapporto peso/potenza di 2,5, l’auto scatta da 0 a 100 km/h in meno di 3,5 secondi. L’autonomia dichiarata secondo ciclo WLTP supera i 400 km e la ricarica dal 15 all’80% avviene in circa 15 minuti grazie a un’architettura a 800 volt e a un caricatore da 330 kW.

Le due versioni in livrea nera-gialla-bianca e rosso-blu-bianca hanno omaggiato le vetture storiche. Al volante, Julien Saunier, ambasciatore Renault ed esperto pilota di rally, ha incantato il pubblico con manovre di drift spettacolari.

“Che esperienza incredibile guidare questa Renault 5 Turbo 3E! È una belva da rally, con accelerazione esplosiva, frenata precisa e una stabilità impressionante. I colori richiamano quelli della Maxi 5 Turbo con cui Jean Ragnotti vinse nel 1985. È un vero omaggio alla storia”, ha dichiarato Saunier dopo i test dimostrativi.

La casa francese ha annunciato che la Renault 5 Turbo 3E è prenotabile al prezzo di 160.000 euro (IVA inclusa), con una produzione limitata a 1.980 unità, un numero simbolico che richiama l’anno di lancio della Turbo originale. La domanda è già altissima: nei primi tre giorni di apertura delle prenotazioni sono stati riservati 500 esemplari.

I clienti avranno la possibilità di personalizzare la propria vettura scegliendo livree storiche come il Rosso Granata o la classica combinazione nero, giallo e bianco. Inoltre, potranno collaborare direttamente con i designer per creare un esemplare unico e su misura, con dettagli customizzati per interni ed esterni.

Per Renault, questa supercar elettrica rappresenta molto più di un semplice revival: è un manifesto tecnologico. “Quest’incredibile progetto sta suscitando un enorme entusiasmo sia internamente che tra il pubblico”, ha sottolineato Michael Grosjean, capo progetto di Renault 5 Turbo 3E.

L’auto integra tecnologie da supercar e incarna il DNA sportivo e innovativo del marchio, unendo passato glorioso e visione sostenibile del futuro. Le prime consegne sono previste per il 2027, con una fase di configurazione completa a partire dall’inizio del 2026.