Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

La nuova Renault 5 Turbo 3E incanta la Corsica: debutto spettacolare al Tour de Corse Historique

Published

Il mito ritorna in grande stile. La leggendaria Renault 5 Turbo rinasce in chiave elettrica e contemporanea con il debutto pubblico della Renault 5 Turbo 3E al Tour de Corse Historique, dove ha regalato ai fan momenti di pura adrenalina. Due prototipi hanno sfilato in anteprima tra derapate spettacolari e accelerazioni mozzafiato sulle storiche prove speciali di Notre Dame de la Serra e Montegrosso, aprendo ufficialmente una nuova era per le supercar compatte elettriche.

La presentazione precede la gara che celebra i 40 anni dalla vittoria di Jean Ragnotti nel Tour de Corse 1985, scrivendo così un nuovo capitolo nella storia sportiva del marchio francese.

La Renault 5 Turbo 3E è il primo modello 100% elettrico nella categoria delle supercar compatte. Con i suoi 555 CV di potenza e una coppia di 4.800 Nm, è stata progettata per garantire massima agilità e prestazioni esaltanti. L’architettura è rivoluzionaria: motori montati direttamente nelle ruote posteriori e una piattaforma in alluminio e carbonio assicurano leggerezza e rigidità, esaltando il comportamento dinamico in curva.

Grazie a un peso complessivo inferiore ai 1.450 kg e a un rapporto peso/potenza di 2,5, l’auto scatta da 0 a 100 km/h in meno di 3,5 secondi. L’autonomia dichiarata secondo ciclo WLTP supera i 400 km e la ricarica dal 15 all’80% avviene in circa 15 minuti grazie a un’architettura a 800 volt e a un caricatore da 330 kW.

Le due versioni in livrea nera-gialla-bianca e rosso-blu-bianca hanno omaggiato le vetture storiche. Al volante, Julien Saunier, ambasciatore Renault ed esperto pilota di rally, ha incantato il pubblico con manovre di drift spettacolari.

Che esperienza incredibile guidare questa Renault 5 Turbo 3E! È una belva da rally, con accelerazione esplosiva, frenata precisa e una stabilità impressionante. I colori richiamano quelli della Maxi 5 Turbo con cui Jean Ragnotti vinse nel 1985. È un vero omaggio alla storia”, ha dichiarato Saunier dopo i test dimostrativi.

La casa francese ha annunciato che la Renault 5 Turbo 3E è prenotabile al prezzo di 160.000 euro (IVA inclusa), con una produzione limitata a 1.980 unità, un numero simbolico che richiama l’anno di lancio della Turbo originale. La domanda è già altissima: nei primi tre giorni di apertura delle prenotazioni sono stati riservati 500 esemplari.

I clienti avranno la possibilità di personalizzare la propria vettura scegliendo livree storiche come il Rosso Granata o la classica combinazione nero, giallo e bianco. Inoltre, potranno collaborare direttamente con i designer per creare un esemplare unico e su misura, con dettagli customizzati per interni ed esterni.

Per Renault, questa supercar elettrica rappresenta molto più di un semplice revival: è un manifesto tecnologico. “Quest’incredibile progetto sta suscitando un enorme entusiasmo sia internamente che tra il pubblico”, ha sottolineato Michael Grosjean, capo progetto di Renault 5 Turbo 3E.

L’auto integra tecnologie da supercar e incarna il DNA sportivo e innovativo del marchio, unendo passato glorioso e visione sostenibile del futuro. Le prime consegne sono previste per il 2027, con una fase di configurazione completa a partire dall’inizio del 2026.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Focus

Omoda 5 SHS-H: debutto a Milano per il nuovo SUV full hybrid di OMODA & JAECOO

Motori

Honda Italia e Lega Nazionale Dilettanti insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale

Società

“Realpolitik”: debutta il nuovo programma di approfondimento politico

Motori

Yamaha trasforma Milano con il Guerrilla Marketing: TRICITY VS THE CITY

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

Motori

Omoda 7 SHS-P: il nuovo SUV ibrido plug-in che ridefinisce eleganza e performance

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Motori

DR Automobiles Groupe e CA auto Bank: la collaborazione si estende anche a Tiger e Birba
Nasce BWH Hotels Italy & South East Europe

Turismo

Nasce BWH Hotels Italy & South East Europe: 13 nuovi paesi coinvolti

Tecnologia

Motorola sceglie Achille Lauro: una partnership che unisce passione, coraggio e stile

Società

“Colori contro il Silenzio”: l’opera a sostegno di Save the Children che racconta l’emergenza di Gaza

Spettacolo

I Queen celebrano il 50° anniversario di “A Night At The Opera” con edizioni speciali

Spettacolo

BRUCE SPRINGSTEEN: è uscito oggi a sorpresa il brano dal vivo “OPEN ALL NIGHT (LIVE AT COUNT BASIE THEATRE, RED BANK, NJ)”

Motori

Stellantis Brilla al Salone Auto Torino 2025 

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Tecnologia

LG Electronics porta in Italia LG StanbyME 2

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Motori

Moto Morini ALLTRHIKE: la nuova adventure per vivere la città e l’off-road con la stessa libertà

Spettacolo

ALVARO SOLER: Esce domani il nuovo album “El Camino”

Sport

BMW: la NEUE KLASSE incontra l’ AC Milan

Motori

Debutto italiano per la showcar CUPRA Tindaya: svelata all’Allianz Cloud di Milano

Società

Matteo Salvini ospite di “Dritto e Rovescio” per discutere di attualità e politica internazionale

Motori

Kawasaki Brute Force 450 MY 2026: potenza e versatilità per ogni terreno

Motori

La nuova Renault 5 Turbo 3E incanta la Corsica: debutto spettacolare al Tour de Corse Historique

Motori

Pirelli Cinturato Winter 3: il nuovo pneumatico invernale ad alte prestazioni

Motori

Suzuki annuncia l’arrivo delle DR-Z4S e DR-Z4SM presso le Concessionarie

Spettacolo

Fabri Fibra annuncia una nuova data a Milano: il tour continua al Fabrique

Motori

Nuova Mazda6e: disponibile a 29.850 euro grazie agli incentivi e alla riduzione del listino

Moda

L’eccellenza dell’artigianato thailandese e dei ricami pregiati: la visione di SIRIVANNAVARI

Motori

Mercato moto e scooter 2025: numeri in rialzo, ma il settore chiede margini sostenibili

Tecnologia

HUAWEI WATCH Ultimate 2: l’eccellenza dello sport all’aperto con tecnologia di ultima generazione

Motori

Yamaha Motor presenta le nuove TRACER 7 e 7 GT con cambio Y-AMT

Tecnologia

Google lancia AI Mode in Italia: la ricerca diventa più intuitiva

Sport

Campionesse a bordo di Jeep: Avenger è il veicolo ufficiale delle Juventus Women

Motori

BYD inaugura una nuova era ibrida con la BYD Super DM-i Technology
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Nel vivace panorama urbano di Roma, la quinta edizione di Rom-E si è trasformata in una celebrazione delle soluzioni di mobilità sostenibile. Al centro...

3 ore ago

Motori

Moto Morini ALLTRHIKE: la nuova adventure per vivere la città e l’off-road con la stessa libertà

Moto Morini ALLTRHIKE è pronta a rivoluzionare il concetto di versatilità su due ruote. La nuova moto della storica casa italiana rappresenta l’equilibrio perfetto...

4 ore ago

Sport

BMW: la NEUE KLASSE incontra l’ AC Milan

BMW Italia celebra la partnership con AC Milan con una presentazione esclusiva della nuova BMW iX3: un evento che unisce il mondo dell’automotive d’eccellenza...

4 ore ago

Motori

Debutto italiano per la showcar CUPRA Tindaya: svelata all’Allianz Cloud di Milano

Dopo la presentazione mondiale dell’8 settembre durante l’IAA di Monaco e un’esclusiva apparizione in Casa SEAT a Barcellona, CUPRA Tindaya arriva finalmente in Italia...

4 ore ago