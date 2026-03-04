Connect with us

La nuova SEAT Ibiza debutta da 16.000€: più valore, qualità e tecnologia

La SEAT Ibiza si rinnova e torna sulle strade italiane con una proposta ancora più interessante: un prezzo di partenza di 16.000 euro chiavi in mano per la versione d’ingresso 1.0 MPI da 80 CV. L’iconica compatta del marchio spagnolo, punto di riferimento per le nuove generazioni di automobilisti, propone ora un equilibrio aggiornato tra stile, dotazioni e accessibilità, mantenendo intatto il suo spirito giovane e autentico.

All’insegna di un valore e una qualità percepita innalzati, la nuova Ibiza offre fin dalla versione base un equipaggiamento completo, che comprende cerchi in lega, Cruise Control, Lane Assist, sensori di parcheggio posteriori, gruppi ottici anteriori Full LED, touch screen capacitivo a colori da 8,25 pollici e SEAT Virtual Cockpit da 8 pollici. Una dotazione che posiziona il modello ai vertici della categoria per rapporto prezzo/contenuti.

La gamma si articola su quattro allestimenti – Ibiza, Style, Business e FR – e su una selezione di propulsori a benzina che spaziano da 80 a 150 CV, tutti efficienti e adatti anche ai neopatentati. L’obiettivo è offrire una vettura versatile e moderna, ideale sia per l’uso urbano sia per chi cerca un’auto agile ma confortevole nei tragitti quotidiani.

Un’attenzione particolare è riservata anche alle formule di acquisto: con SEAT Senza Pensieri, la Ibiza FR è proposta a 199 euro al mese, senza anticipo, combinando vantaggi economici e libertà di scelta.

Con questo nuovo capitolo, SEAT aggiorna uno dei suoi modelli più amati, rinnovando la promessa di un’auto accessibile, tecnologica e costruita per chi cerca energia e carattere in ogni viaggio.

