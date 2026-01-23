La nuova TOYOTA GAZOO Racing GR GT3 protagonista sulla copertina di Forza Horizon 6

La prossima generazione di auto sportive marchiate TOYOTA GAZOO Racing conquista il mondo dei videogiochi. La GR GT3, nuovo modello di punta di TGR, è stata svelata come protagonista assoluta della copertina di Forza Horizon 6, la futura edizione del celebre gioco di guida su strada firmato Microsoft, in uscita entro la fine dell’anno.

La coupé ad alte prestazioni compare in un’illustrazione che celebra l’anima giapponese del marchio: una GR GT rossa sfreccia tra paesaggi incorniciati dai fiori di ciliegio, con il monte Fuji sullo sfondo. Un’immagine simbolica che unisce tradizione e tecnologia, rappresentando appieno la filosofia di Toyota di creare emozioni autentiche attraverso la guida.

Presentata per la prima volta al pubblico durante un evento a Tokyo lo scorso dicembre, la GR GT è la versione stradale omologata derivata direttamente dal modello da competizione GR GT3. Si tratta di un’auto concepita per portare l’esperienza e la passione del motorsport sulle strade di tutti i giorni. Il progetto incarna il principio fondamentale di TOYOTA GAZOO Racing: sviluppare veicoli sempre migliori grazie alle competizioni, dove ogni curva e ogni vittoria contribuiscono all’evoluzione tecnica e prestazionale della marca.

Il debutto della GR GT nel mondo videoludico segna una nuova tappa nel percorso di avvicinamento tra realtà virtuale e performance reali. Con la sua presenza sulla copertina di Forza Horizon 6, Toyota rafforza il legame tra la cultura delle corse e l’intrattenimento digitale, mettendo in risalto un’icona destinata a lasciare il segno sia sui circuiti reali che nelle console dei giocatori di tutto il mondo.

La TOYOTA GAZOO Racing GR GT3 rappresenta quindi più di un semplice modello: è il simbolo della continua evoluzione dell’ingegneria sportiva giapponese, proiettata verso un futuro di innovazione, passione e adrenalina.