La Nuova Triumph TF 250-X MY26: aggiornamenti e innovazioni per il 2026

Triumph Motorcycles ha presentato i nuovi entusiasmanti aggiornamenti per la TF 250-X MY26, rafforzando ulteriormente la sua posizione di leadership nel competitivo segmento delle moto da 250cc. Gli aggiornamenti si concentrano su prestazioni migliorate, durata e un’esperienza di guida superiore.

La motocicletta beneficia di un airbox e di un silenziatore completamente ridisegnati per massimizzare il flusso d’aria, supportati da una mappatura del motore aggiornata che promette un’erogazione di potenza più efficace e una risposta più immediata dell’acceleratore. Un’altra importante innovazione è la frizione Exedy ad alte prestazioni, progettata per migliorare la durata delle componenti e aumentare la coppia trasmessa.

Le sospensioni sono state migliorate per garantire un migliore controllo e una maggiore stabilità in curva, aspetto cruciale per i piloti di motocross. Inoltre, è stato introdotto per il 2026 uno schema grafico rivoluzionario, il Triumph Performance Yellow, che si sposa perfettamente con l’aggressività del design della TF 250-X.

Questi aggiornamenti innovativi non arrivano per caso. Triumph ha lavorato in stretta collaborazione con leggende del motocross come Ricky Carmichael e il campione del mondo Enduro Ivan Cervantes, offrendo una motocicletta che non solo rispetta le normative FIM e AMA in termini di emissioni acustiche, ma offre anche l’inconfondibile sound del motore Triumph.

Steve Sargent, Chief Product Officer di Triumph Motorcycles, ha enfatizzato l’importanza di questi aggiornamenti: “Il debutto della TF 250-X ha avuto un enorme impatto nel segmento del motocross, conquistando subito prestigiosi risultati. Il modello 2026 è il risultato di uno sviluppo incessante che ha portato ad avere un’erogazione di potenza più precisa, sospensioni perfezionate e un pacchetto elettronico all’avanguardia, grazie anche al prezioso feedback da parte dei nostri piloti.”

Il motore monocilindrico a quattro tempi, capace di erogare 48 CV a 13.500 giri/min, è un capolavoro di ingegneria, equipaggiato con un pistone König in alluminio forgiato e valvole in titanio, tutto progettato per un equilibrio ottimale tra prestazioni e peso. Le specifiche tecniche comprendono una miriade di componenti di altissima qualità, tra cui un sistema frenante Brembo e cerchi DirtStar Serie 7000 in alluminio, progettati per prestazioni senza pari su ogni tipo di terreno.

Infine, Triumph offre una gamma completa di accessori grazie a collaborazioni con marchi premium, includendo scarichi Akrapovič in titanio e moduli wi-fi MX Tune Pro, espandendo ulteriormente la versatilità della TF 250-X in configurazione competizione. La TF 250-X MY26 sarà disponibile dall’estate 2025, confermando Triumph come una scelta primaria per i piloti più esigenti.