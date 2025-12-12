La nuova Volkswagen T-Roc ottiene cinque stelle nei test Euro NCAP 2025

La Volkswagen T-Roc conferma il suo ruolo di punto di riferimento nel segmento grazie ai più recenti test Euro NCAP 2025, nei quali ha ottenuto il punteggio massimo di cinque stelle. Un risultato che sottolinea l’impegno del marchio tedesco nel garantire livelli di sicurezza sempre più avanzati su tutti i propri modelli.

Secondo quanto comunicato, “la nuova T-Roc riceve il massimo punteggio di cinque stelle nei test Euro NCAP”, a testimonianza della qualità degli standard di sicurezza Volkswagen. L’ottima valutazione è stata raggiunta grazie a un equipaggiamento di assistenza alla guida particolarmente completo, incluso già a livello standard.

Numerosi sistemi di sicurezza attiva e passiva contribuiscono così a una protezione efficace per conducente e passeggeri. Tra questi rientrano i dispositivi di assistenza al mantenimento della corsia, la frenata automatica di emergenza con riconoscimento pedoni e ciclisti, e i sensori per il monitoraggio dell’angolo cieco. Tutte tecnologie che, integrate in un’architettura robusta e moderna, hanno consentito di ottenere l’eccellente risultato certificato da Euro NCAP.

I punteggi ottenuti confermano la volontà di Volkswagen di offrire, in ogni segmento, veicoli capaci di coniugare innovazione, affidabilità e sicurezza. L’esito positivo della prova non rappresenta solo un riconoscimento per la T-Roc ma un’ulteriore dimostrazione dell’attenzione del marchio verso la protezione dei propri clienti.

“I risultati dell’Euro NCAP del 2025 confermano gli elevati standard di sicurezza di Volkswagen nei modelli di tutti i segmenti”, sottolinea la nota ufficiale.

Con questo importante traguardo, la nuova T-Roc si posiziona fra le auto più sicure della sua categoria, rispondendo alle esigenze di un pubblico sempre più attento alla tecnologia e alla sicurezza. Un riconoscimento che consolida la reputazione di Volkswagen come costruttore di riferimento nella progettazione di veicoli sicuri, affidabili e orientati alla protezione di chi li guida ogni giorno.