“LA PRIMA” di Grande Panda: il viaggio in Italia è iniziato

FIAT segna il suo ritorno nel segmento B con la Grande Panda, un modello che unisce innovazione, design e sostenibilità. Per l’occasione, il brand torinese ha organizzato un tour esclusivo denominato “LA PRIMA”, che toccherà oltre 80 concessionarie italiane, offrendo a clienti e appassionati l’opportunità di vedere in anteprima il nuovo modello prima del lancio ufficiale previsto per la seconda metà di marzo.

La Grande Panda sarà protagonista di eventi PRE-VIEW della durata di 2-3 giorni, ospitati nelle concessionarie selezionate e arricchiti da allestimenti cromatici ispirati al Bel Paese. Per questo debutto, FIAT ha scelto di mostrare la versione top di gamma “La Prima”, che esalta il connubio tra comfort e stile grazie ai cerchi in lega da 17’’, ai vetri oscurati e a un abitacolo dal design raffinato. Tra le caratteristiche distintive spiccano i sensori di parcheggio anteriori, la telecamera posteriore e l’innovativo materiale “BAMBOX Bamboo Fiber Tex” utilizzato per la plancia.

La Grande Panda sarà disponibile in due motorizzazioni pensate per coniugare efficienza e rispetto per l’ambiente. La versione ibrida è equipaggiata con un motore turbo 1.2 litri da 100 CV, batteria agli ioni di litio da 48 volt e cambio automatico eDCT “easy drive”. Per chi punta alla mobilità elettrica, FIAT propone la versione con batteria da 44 kWh, capace di garantire un’autonomia WLTP di 320 km, abbinata a un motore elettrico da 83 kW (113 CV).

Fedele alla propria filosofia di accessibilità e sostenibilità, FIAT propone la Grande Panda con offerte di lancio vantaggiose. La versione ibrida con cambio automatico “easy drive” parte da 16.950 euro, mentre la variante elettrica è disponibile a partire da 22.950 euro, usufruendo degli incentivi per la rottamazione e del finanziamento Stellantis Financial Services.

Grazie a questa iniziativa, FIAT rafforza il proprio legame con il pubblico italiano, offrendo un’anteprima esclusiva di un modello che promette di ridefinire il segmento B con un mix di tecnologia, comfort e design Made in Italy.