La Ypsilon Rally4 HF brilla al Rally di Roma Capitale 2025

Il recente Rally di Roma Capitale ha visto come protagonista assoluta la Lancia Ypsilon Rally4 HF, capace di regalare spettacolo e colpi di scena a tutti gli appassionati presenti. La competizione, una delle più attese dell’anno, si è svolta lungo un percorso di 207 km cronometrati, articolato in 13 prove speciali che hanno attraversato paesaggi mozzafiato ed emblematici luoghi storici, come il maestoso Colosseo e i monti del Lazio.

Nel cuore del Rally di Roma Capitale, valido sia per il FIA European Rally Championship che per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, 18 agguerritissimi equipaggi del Trofeo Lancia si sono sfidati senza tregua. Tra questi, 12 erano piloti Under35, intenti a conquistare un posto nella prestigiosa squadra ufficiale Lancia in vista del European Rally Championship 2026.

Nel corso della competizione, Gianandrea Pisani e Nicola Biagi si sono distinti come autentici Re di Roma, conquistando un’emozionante doppia vittoria nelle Gare 3 e 4 del Trofeo Lancia, oltre al podio del Campionato Europeo ERC4. I risultati ottenuti da Pisani e Biagi includono anche il secondo posto nel Campionato Italiano 2Ruote Motrici e il trionfo nella categoria Master del Trofeo.

La Ypsilon Rally4 HF ha dimostrato un comportamento dinamico eccezionale, rappresentando una perfetta combinazione di potenza e agilità, peculiarità evidenziate dal motore turbo da 212 CV e dalle sospensioni Ohlins regolabili. Questi fattori hanno contribuito a far emergere la vettura come una perfetta palestra non solo per i giovani piloti, ma anche per i driver più esperti che mirano alla vittoria assoluta nelle competizioni Rally4.

Oltre che sul circuito, l’atmosfera di entusiasmo si è percepita anche presso il Villaggio Lancia Corse HF di Fiuggi, dove appassionati e famiglie hanno vissuto un’esperienza immersiva a 360°. Dai test drive della nuova Ypsilon, disponibile in versione ibrida e full electric, fino all’esposizione di leggende del rallismo come la Delta Integrale e la 037, il villaggio è stato il cuore pulsante dell’emozione Lancia.

Accanto al Colosseo, il pubblico ha avuto modo di ammirare le ultime novità del brand italiano, tra cui la Ypsilon HF da 280 CV e la Ypsilon HF Racing, dimostrando il ritorno in grande stile di Lancia nel mercato delle alte prestazioni automobilistiche. Unica tra le nuove arrivare, la Ypsilon HF Line Ibrida, è stata apprezzata per il suo connubio di innovazione e tradizione.

Ora il Trofeo Lancia si prende una pausa estiva, preparandosi per il prossimo appuntamento con il Rally del Lazio, fissato per il 13-14 settembre, preludio al gran finale a Sanremo. Con le classifiche ancora apertissime, ogni chilometro percorso sarà decisivo per la vittoria finale.