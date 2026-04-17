Peugeot protagonista al WEC di Imola 2026: anteprime e nuovi modelli per i fan

Dal 17 al 19 aprile 2026, Peugeot sarà una delle grandi protagoniste della tappa del FIA World Endurance Championship (WEC) all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, un evento che promette spettacolo in pista e importanti novità per gli appassionati.

I tifosi potranno vivere un'esperienza unica nell'area Fan Zone, dove saranno esposti in anteprima italiana i nuovi modelli Peugeot, tra cui la dinamica 408, l'attesissima 208 GTi completamente elettrica e la 308.

Il Campionato Mondiale FIA di Endurance 2026 inizia proprio con le 6 Ore di Imola e Peugeot intende continuare il suo trend positivo, dopo aver conquistato il podio nel 2023, 2024 e due volte nel 2025. È su questo slancio positivo che il Team Peugeot TotalEnergies intende iniziare la stagione 2026 all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola durante il weekend del 17-19 aprile.

La nuova Peugeot 408 sarà presente per la prima volta dal vivo in Italia: una fastback dal design espressivo, sinonimo di eleganza e dinamismo. Tra le sue novità spiccano la firma posteriore illuminata dalla scritta Peugeot, il logo anteriore anch'esso illuminato e una gamma di motorizzazioni ampia che comprende versione elettrica, ibrida plug-in e ibrida 48V. Questo modello incarna perfettamente il carisma e lo stile francese, pensato per offrire piacere di guida in ogni occasione.

Grande ritorno anche per il leggendario marchio GTi con la nuova Peugeot 208 elettrica. La 208 GTi promette le migliori prestazioni tra le hot hatch elettriche con 280 CV e uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi. Telaio ribassato, carreggiate allargate, differenziale a slittamento limitato, impianto frenante sportivo e gomme Michelin Pilot Sport Cup 2 sono solo alcune delle caratteristiche tecniche, senza dimenticare i sedili dal design sportivo con poggiatesta integrati. Questa versione richiama la storica 205 GTI e punta a diventare una nuova icona.

Ai visitatori della Fan Zone sarà inoltre possibile scoprire la nuova 308, recentemente lanciata nelle varianti elettrica, Plug-in Hybrid, Hybrid 48 V e diesel, sia 5 porte che Station Wagon. Il design rinnovato richiama il simbolo del leone grazie ai tre artigli luminosi sul frontale e offre soluzioni su misura per ogni esigenza, sempre con attenzione a stile e innovazione.

Non solo esposizione, ma anche emozioni grazie alle attività interattive: gli appassionati potranno provare il nuovo simulatore di guida della Peugeot 9X8, sperimentando le sensazioni dei piloti del Mondiale Endurance, oltre a vivere altre sorprese pensate per coinvolgere il pubblico.

Peugeot conferma così il suo ruolo da protagonista sia in pista sia fuori, offrendo ai visitatori un vero viaggio nell'innovazione, nella sportività e nell'estetica automobilistica contemporanea. Passione per le prestazioni, attenzione al cliente e continua ricerca di stile e sostenibilità: questi i valori che chi sceglie Peugeot potrà toccare con mano nel weekend di Imola.