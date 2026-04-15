I tifosi del Napoli diventano compositori: colonna sonora con l'AI di Google Gemini
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I tifosi del Napoli diventano compositori: colonna sonora con l'AI di Google Gemini

Per Napoli-Lazio del 18 aprile, i tifosi creano la colonna sonora dello stadio con Google Gemini e Lyria 3. Le migliori tracce saranno suonate all'intervallo.

di Ettore Rungo
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In occasione dell'attesissimo match Napoli - Lazio del 18 aprile, una sorprendente novità coinvolgerà la fanbase partenopea: Google Gemini, Official AI Partner di SSC Napoli per la stagione 2025/2026, invita tutti i tifosi a partecipare a una sfida creativa senza precedenti.

Grazie a Lyria 3, la nuova tecnologia di generazione musicale, i tifosi potranno creare tracce audio originali a partire da un'idea, una foto o un video. Basta accedere alla piattaforma dedicata e lasciarsi ispirare per comporre la propria colonna sonora della partita. Le creazioni possono essere condivise sui social, utilizzando l'hashtag #CantaConGemini e taggando l'account ufficiale della SSC Napoli, trasformando così ogni singolo tifoso in un vero artista.

L'iniziativa è resa ancora più coinvolgente dalla possibilità di ascoltare le migliori tracce selezionate durante i momenti di intervallo dello stadio Diego Armando Maradona. In questo modo, l'energia e la creatività della community azzurra supereranno ogni confine fisico, risuonando tra i tifosi riuniti per sostenere la propria squadra.

L'energia della fanbase supererà i confini del campo: risuoneranno infatti durante i momenti di intervallo le migliori tracce create dai fan con Lyria!

Questa proposta apre una nuova frontiera nell'interazione tra sport, tecnologia e musica, trasformando i tifosi in protagonisti dell'atmosfera del match e dando voce al talento nascosto della comunità napoletana.

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