I tifosi del Napoli diventano compositori: colonna sonora con l'AI di Google Gemini

In occasione dell'attesissimo match Napoli - Lazio del 18 aprile, una sorprendente novità coinvolgerà la fanbase partenopea: Google Gemini, Official AI Partner di SSC Napoli per la stagione 2025/2026, invita tutti i tifosi a partecipare a una sfida creativa senza precedenti.
Grazie a Lyria 3, la nuova tecnologia di generazione musicale, i tifosi potranno creare tracce audio originali a partire da un'idea, una foto o un video. Basta accedere alla piattaforma dedicata e lasciarsi ispirare per comporre la propria colonna sonora della partita. Le creazioni possono essere condivise sui social, utilizzando l'hashtag #CantaConGemini e taggando l'account ufficiale della SSC Napoli, trasformando così ogni singolo tifoso in un vero artista.
L'iniziativa è resa ancora più coinvolgente dalla possibilità di ascoltare le migliori tracce selezionate durante i momenti di intervallo dello stadio Diego Armando Maradona. In questo modo, l'energia e la creatività della community azzurra supereranno ogni confine fisico, risuonando tra i tifosi riuniti per sostenere la propria squadra.
L'energia della fanbase supererà i confini del campo: risuoneranno infatti durante i momenti di intervallo le migliori tracce create dai fan con Lyria!
Questa proposta apre una nuova frontiera nell'interazione tra sport, tecnologia e musica, trasformando i tifosi in protagonisti dell'atmosfera del match e dando voce al talento nascosto della comunità napoletana.
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