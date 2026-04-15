FIAT protagonista alla Wizz Air Milano Marathon 2026 tra innovazione e inclusività

FIAT anima la Wizz Air Milano Marathon 2026 con Grande Panda, 500 Hybrid e Topolino, promuovendo inclusività, sostenibilità e uno spirito family-friendly.

FIAT ha avuto un ruolo di primo piano alla Wizz Air Milano Marathon 2026, portando in scena valori di inclusività, sostenibilità e condivisione. L'evento, considerato la maratona più veloce d'Italia, ha visto la partecipazione di oltre 40.000 persone tra runner, famiglie e appassionati, consolidando Milano come fulcro del running nazionale.

La Grande Panda di FIAT ha aperto ufficialmente la maratona, precedendo più di 15.000 runner provenienti da tutto il mondo e rafforzando il messaggio di una mobilità sostenibile e accessibile a tutti. Anche FIAT Topolino ha sfilato durante la corsa non competitiva, la Enel Family Run 2026, confermando lo spirito family-friendly del brand e coinvolgendo famiglie e bambini in un weekend dedicato a sport e allegria.

Al Marathon Village FIAT ha presentato la nuova 500 Hybrid, punto di riferimento per le attività ludiche e creative organizzate con il supporto di Radio Kiss Kiss. La zona espositiva è diventata un crocevia di entusiasmo e innovazione grazie al tema "That's Amore". Una segnaletica invitava i visitatori a scambiarsi un bacio e lasciare messaggi d'amore su cartoline dedicate. Inoltre, all'interno della 500 Hybrid, è stato possibile registrare brevi video e contenuti social in puro stile Dolcevita.

All'interno del velodromo Vigorelli, FIAT ha creato uno spazio speciale per Topolino, dove i più piccoli hanno potuto dare libero sfogo alla loro creatività colorando e disegnando su un grande tabellone. FIAT ha così ribadito la volontà di essere vicina alle persone, celebrando la dimensione più semplice e inclusiva dello sport e del movimento.

La tappa milanese rappresenta solo il primo appuntamento del 2026 che vedrà FIAT protagonista nel mondo del running. Il prossimo evento sarà la Wizz Air Rome Half Marathon, prevista per domenica 18 ottobre nella cornice di Roma. Una scelta che testimonia l'impegno del marchio nel correre accanto a chi vive la città ogni giorno, promuovendo una mobilità allegra e accessibile.