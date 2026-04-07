Samsung Galaxy S26 Ultra rivoluziona la trasmissione sportiva durante la Street League Skateboarding

La rivoluzione della produzione video sportiva passa sempre più dagli smartphone, e Samsung lo dimostra con un passo concreto. In occasione della SLS DTLA Takeover del 4 aprile, il Galaxy S26 Ultra è stato utilizzato per la prima volta per filmare in diretta una competizione ufficiale di Street League Skateboarding (SLS), segnando un punto di svolta nell’evoluzione dello storytelling sportivo.

L’iniziativa si inserisce nella strategia di Samsung di ridefinire il ruolo dei dispositivi mobili nel mondo delle trasmissioni live, portando le telecamere direttamente dentro l’azione. Grazie a una fotocamera di livello professionale integrata in uno smartphone, il Galaxy S26 Ultra offre nuove prospettive visive che restituiscono tutta l’intensità e la tecnica dello skateboard.

La produzione sportiva sta vivendo una trasformazione profonda, con contenuti sempre più immersivi e dinamici. Samsung si posiziona al centro di questo cambiamento grazie al suo ecosistema Galaxy, capace di garantire prestazioni di livello broadcast combinate con mobilità e connettività avanzata. Non è la prima sperimentazione in questo senso: già durante la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, l’azienda aveva collaborato con Olympic Broadcasting Services per integrare i dispositivi Galaxy nel sistema di ripresa, introducendo nuove angolazioni e modalità narrative.

Con Street League Skateboarding, però, il salto è ancora più evidente. I dispositivi Galaxy S26 Ultra sono stati installati direttamente all’interno del percorso di gara, su ringhiere, sporgenze e ostacoli, permettendo riprese inedite dal punto di vista dello skater. Questo approccio, definito Galaxy POV, porta gli spettatori dentro l’azione, offrendo un’esperienza visiva più autentica e coinvolgente.

Le immagini raccolte vengono integrate in tempo reale nel flusso di produzione live, consentendo replay quasi immediati e una narrazione più ricca. Dettagli come la velocità, la precisione degli atterraggi e la complessità dei trick diventano finalmente visibili da vicino, superando i limiti delle telecamere tradizionali.

Il Galaxy S26 Ultra è progettato per affrontare contesti dinamici e imprevedibili, proprio come quelli dello skateboard. Il sistema di imaging avanzato garantisce riprese stabili, nitide e dettagliate anche in condizioni difficili, grazie a funzionalità come la stabilizzazione evoluta, il Blocco orizzontale e il rallentatore ad alta qualità. Queste tecnologie permettono di catturare ogni movimento con precisione, valorizzando lo stile e la tecnica degli atleti.

L’integrazione degli smartphone nella produzione sportiva rappresenta anche una nuova frontiera creativa. I team di produzione possono sfruttare angolazioni impossibili fino a poco tempo fa, arricchendo la narrazione e creando un legame più diretto tra pubblico e disciplina.

Il debutto alla SLS DTLA Takeover segna solo l’inizio. Samsung continuerà a sviluppare il Galaxy POV per tutta la stagione SLS 2026, ampliando le possibilità di utilizzo degli smartphone come strumenti di produzione professionale. In vista dei grandi eventi globali e del percorso verso Los Angeles 2028, questa innovazione suggerisce un futuro in cui il confine tra videocamere tradizionali e dispositivi mobili sarà sempre più sottile.