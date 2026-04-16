Genesis Magma Racing debutta al FIA WEC 2026: esordio alla 6 Hours of Imola

Genesis Magma Racing è pronta a scrivere una nuova pagina nel motorsport debuttando nel FIA World Endurance Championship 2026 durante la 6 Hours of Imola. L'esordio sul celebre circuito dell'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, in programma dal 18 al 20 aprile, segna il passaggio dalla fase di sviluppo alla competizione per il team, a meno di un anno e mezzo dall'annuncio ufficiale.

La squadra schiererà due GMR-001 Hypercar, frutto di un intenso programma di test con oltre 25.000 km percorsi dal 2025, affidate a equipaggi di alto livello: Pipo Derani, Mathys Jaubert e André Lotterer saranno al volante della vettura numero 17 con livrea "liquid metal", mentre Paul-Loup Chatin, Mathieu Jaminet e Dani Juncadella guideranno la numero 19, caratterizzata da una livrea prevalentemente nera.

Il team si presenta al via con una strategia chiara: puntare su affidabilità e gestione operativa per portare entrambe le vetture al traguardo nelle migliori condizioni possibili. I preparativi hanno incluso test sul circuito di Imola che hanno permesso di mettere a punto i setup e affrontare le particolarità tecniche del tracciato, sfruttando al massimo il potente motore G8MR 3.2 l Turbo V8 delle GMR-001.

Il Team Principal Cyril Abiteboul ha sottolineato: "Il weekend del FIA World Endurance Championship a Imola rappresenta un momento molto importante per Genesis Magma Racing e per Genesis come costruttore. Siamo un team al debutto e sappiamo di non essere ancora nella posizione di puntare subito alla prestazione a inizio stagione. Per questo motivo, ci concentreremo sugli aspetti che possiamo controllare in termini di affidabilità e operatività, assicurandoci innanzitutto di eseguire al meglio ogni dettaglio, prima di poter ambire a risultati in gara. Non sappiamo ancora come ci confronteremo con i team più esperti, ma siamo consapevoli che ci attende un primo weekend impegnativo. Sarà un weekend di successo quello di Imola per noi se riusciremo a portare entrambe le nostre GMR-001 Hypercar al traguardo, garantendo la massima affidabilità e senza incorrere in criticità tecniche o penalità, lavorando come team in modo coeso".

Grande entusiasmo anche da parte di Gabriele Tarquini, Sporting Director, che racconta: "Imola non è soltanto un weekend di gara per Genesis Magma Racing, ma la nostra prima gara in assoluto: un momento molto importante nella nostra storia. L'intero team è entusiasta di iniziare e, una volta partiti, sono certo che troveremo ulteriore motivazione per il resto della stagione. Dopo un lungo periodo di test, ci mancavano lo stress e l'adrenalina della competizione vera. L'obiettivo per questa prima gara è portare entrambe le GMR-001 Hypercar in griglia senza errori e concludere la corsa con entrambe le vetture al traguardo. Questo è il primo gradino del nostro percorso e sarà importante vedere come i nostri piloti, che hanno lavorato molto bene insieme durante i test, si comporteranno in gara. Sappiamo che i nostri avversari sono molto forti ed esperti, ma sono convinto che abbiamo tutto ciò che serve per iniziare presto a competere con loro."

Il Chief Engineer Justin Taylor aggiunge: "Imola è un circuito unico, non solo per la sua storia, ma anche per alcune caratteristiche specifiche. Per essere veloci qui è fondamentale utilizzare i cordoli e assorbire bene le asperità, il che richiede un compromesso sul piano aerodinamico. Abbiamo acquisito un'esperienza preziosa sul tracciato durante un test svolto a febbraio e continueremo a costruire su questa base nel corso del Prologo ufficiale, concentrandoci sull'adattamento della GMR-001 Hypercar alle dinamiche di un intero evento WEC, inclusa la gestione del traffico con le altre Hypercar e le LMGT3, un aspetto impossibile da simulare completamente. Ci sono emozioni contrastanti all'idea di andare finalmente in gara dopo uno sviluppo così intenso: da un lato una certa tensione, legata all'incertezza su come la vettura si confronterà con il resto dello schieramento, dall'altro grande entusiasmo per il raggiungimento di una tappa così importante, in cui tempi sul giro e i risultati iniziano davvero a contare".

Il debutto di Genesis nel FIA WEC coincide con l'espansione del brand nel mercato italiano. A breve apriranno i primi due showroom a Padova e Roma, con il lancio commerciale dei modelli GV60, Electrified GV70 ed Electrified G80. Il Brand Director Charles Fuster dichiara: "Debuttare su un circuito iconico e ricco di storia come quello di Imola rappresenta per noi un momento di grande emozione e orgoglio. Portare la visione di Genesis - fatta di alte prestazioni, design distintivo e innovazione tecnologica - al pubblico italiano, in un contesto così coinvolgente e autentico, ha un significato speciale. Questo appuntamento segna non solo l'inizio della nostra avventura nel motorsport, ma anche un passo importante nel percorso di crescita del Brand in Italia".

Genesis si conferma protagonista nel settore delle auto elettriche premium, con una gamma pensata per il mercato italiano. Il C-SUV compatto GV60 si distingue per il design sportivo e la personalità decisa, mentre il D-SUV Electrified GV70 offre spaziosità e tecnologia raffinata. L'ammiraglia Electrified G80 chiude la gamma offrendo autorevolezza e prestigio per la clientela europea.

Con il debutto nella gara endurance più prestigiosa del mondo, Genesis Magma Racing si prepara a confrontarsi con i giganti del settore, consolidando il percorso di crescita e innovazione del marchio anche sulle piste.