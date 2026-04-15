Alpine Endurance Team inaugura la stagione 2026 del WEC con i test a Imola

La stagione 2026 del FIA World Endurance Championship è ufficialmente iniziata e Alpine Endurance Team si è presentata al via con un obiettivo preciso: capitalizzare quanto costruito in due anni di apprendistato nella classe Hypercar. Il Prologo all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, disputato martedì, ha segnato l'avvio di una campagna particolarmente significativa per il team francese, trattandosi della terza e ultima stagione della Alpine A424 nella categoria regina del mondiale endurance.

La gara inaugurale si corre a Imola dopo il rinvio della tappa originariamente prevista in Qatar. Un debutto europeo che apre un trittico continentale completato dalla tappa di Spa-Francorchamps il mese prossimo e dalla 24 Ore di Le Mans in giugno.

Durante il Prologo, i due equipaggi hanno completato 377 giri del tracciato emiliano, per un totale di 1.850,693 chilometri percorsi in condizioni variabili nel corso delle due sessioni e otto ore di attività in pista. Il lavoro si è concentrato sull'affinamento dell'esecuzione operativa in vista della gara di domenica. Sulla vettura numero 35 si sono alternati Ferdinand Habsburg, Charles Milesi e Antonio Felix da Costa, mentre la numero 36 è stata affidata a Frederic Makowiecki, Jules Gounon e Victor Martins. Felix da Costa e Martins, entrati nel team durante l'inverno, hanno proseguito il proprio percorso di integrazione nella squadra.

La preparazione alla stagione è stata preceduta da un intenso programma di test invernali. La A424 ha girato a Portimao, al MotorLand Aragon e più recentemente a Spa-Francorchamps, sessioni che hanno permesso al team di validare diversi aggiornamenti tecnici, approfondire la conoscenza della vettura in condizioni differenti e individuare le aree su cui intervenire ulteriormente.

Il circuito di Imola, inaugurato nel 1953, presenta caratteristiche che lo rendono tra i più impegnativi del calendario: il tracciato di 4.909 metri si percorre in senso antiorario, con punti di frenata particolarmente severi, cordoli aggressivi e una gestione del traffico complessa. Le condizioni meteorologiche di inizio primavera in Emilia-Romagna possono inoltre aggiungere un'ulteriore variabile su una pista che lascia poco margine all'errore.

Alpine ha già un precedente positivo su questo circuito. Nella passata stagione la A424 numero 36 conquistò il terzo posto nella classe Hypercar grazie a una strategia particolarmente efficace, risultato che rappresenta tuttora uno dei migliori del team nel mondiale.

Dopo il Prologo, il programma del fine settimana prevede due sessioni di prove libere da 90 minuti venerdì, seguite sabato da un'ultima sessione, dalle qualifiche e dalla Hyperpole. La 6 Ore di Imola scatterà domenica alle 13 in un campo partenti descritto dagli organizzatori come il più competitivo di sempre nella categoria Hypercar.