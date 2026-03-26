Motorola e Achille Lauro di nuovo insieme: ‘Il finale? Lo scegli tu’

Motorola torna a parlare alle nuove generazioni con una strategia di comunicazione potente e identitaria: da oggi, 26 marzo 2026, è ufficialmente on-air la nuova campagna che vede protagonista Achille Lauro, confermato Brand Ambassador per l’Italia. Al centro del progetto c’è la famiglia moto g, composta dai nuovi modelli moto g57, moto g67 e moto g77, pensati come strumenti di espressione personale oltre che dispositivi tecnologici.

La collaborazione tra il brand e l’artista segna un ulteriore passo avanti in un percorso condiviso fondato su innovazione, autenticità e audacia stilistica. Achille Lauro, figura iconica della scena musicale italiana e simbolo di continua trasformazione, diventa il perfetto interprete di un messaggio che unisce lifestyle e tecnologia, parlando direttamente a un pubblico giovane e dinamico.

In questa nuova fase della partnership, l’artista assume anche il ruolo di creative director, guidando uno storytelling visivo e concettuale che punta tutto sulla libertà di espressione. Il film della campagna si distingue per un forte impatto visivo: un viaggio immersivo tra mondi surreali, dove movimento, colore e immaginazione si fondono in una narrazione fluida e coinvolgente. Il racconto si sviluppa come un’esperienza mentale che prende forma a partire da uno spazio quotidiano, trasformandosi progressivamente in una sequenza di scenari visionari.

A fare da filo conduttore è il claim “Il finale? Lo scegli tu”, un invito diretto agli utenti a vivere la tecnologia non come limite, ma come strumento per costruire la propria identità. La nuova campagna rappresenta così l’evoluzione del precedente messaggio di Motorola, portando il concetto di personalizzazione a un livello più profondo e consapevole.

“La tecnologia è oggi un’estensione della nostra personalità”, ha dichiarato Giorgia Bulgarella, Marketing Director di Motorola Italia, sottolineando come la gamma moto g voglia diventare un vero e proprio ecosistema identitario. L’obiettivo è chiaro: trasformare il prodotto in una famiglia riconoscibile, capace di accompagnare l’utente nella quotidianità offrendo non solo performance, ma anche stile, carattere e senso di appartenenza.

La regia della campagna è affidata a Byron Rosero, che ha saputo interpretare con sensibilità il linguaggio contemporaneo, costruendo un racconto visivo coerente ma aperto. Un elemento distintivo del progetto è l’integrazione dell’intelligenza artificiale come strumento creativo, utilizzata per ampliare le possibilità narrative e dare vita a scenari ancora più immersivi e sorprendenti.

A completare il progetto, lo sguardo di Nima Benati, tra le fotografe italiane più apprezzate a livello internazionale, che ha portato nella campagna un’estetica fortemente ispirata al mondo della moda. Il risultato è una rappresentazione in cui i dispositivi moto g diventano veri e propri statement di stile accessibili, perfettamente integrati nel lifestyle contemporaneo.

Con questa nuova operazione, Motorola rafforza il posizionamento della linea moto g come device quotidiano, identitario e accessibile, capace di rispecchiare la personalità di chi lo sceglie. La campagna, pianificata su scala multicanale tra digital, social, OOH e TV, punta a raggiungere un pubblico ampio, mantenendo però un linguaggio diretto e autentico.