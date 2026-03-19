Oltre 2.000 giovani sciatori in arrivo a Pontedilegno-Tonale per il 48° GranPremio Giovanissimi

Il comprensorio Pontedilegno-Tonale è pronto ad accogliere più di 2.000 bambini provenienti da tutta Italia per le Finali Nazionali del 48° GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving – Trofeo KIA, in programma dal 23 al 26 marzo 2026. L’evento rappresenta il momento clou della stagione per i migliori giovani sciatori e snowboarder italiani tra gli 8 e i 12 anni, selezionati nelle sedici Finali Regionali che si sono tenute durante l’inverno 2025/26.

I baby atleti, nati tra il 2014 e il 2018, gareggeranno nelle discipline di sci alpino, sci nordico e snowboard, incarnando lo spirito autentico del progetto ideato quarantotto anni fa dall’Associazione Maestri Sci Italiani (AMSI). La manifestazione, nel tempo, è diventata un punto di riferimento assoluto per lo sport giovanile sulla neve e uno dei principali momenti di incontro e crescita per i ragazzi delle scuole italiane di sci.

“Si tratta di uno straordinario evento nazionale – ricorda l’AMSI – che 48 anni fa ebbe l’audace intuizione di creare un circuito di gare per gli allievi della Scuola Italiana Sci, che rappresenta un momento importante di aggregazione, divertimento e condivisione dei valori fondamentali dello sport, quali impegno, amicizia e rispetto, con il sogno che alcuni di questi giovani partecipanti possano un giorno emergere come Campioni azzurri dello sci.”

Oltre alle competizioni principali, il programma prevede anche momenti di festa e attività ludiche pensate per avvicinare i bambini al mondo dello sport sotto il segno della gioia e del movimento. Tra gli appuntamenti più attesi, la 5ª edizione della “Speed Track Challenge – Kinder Joy of Moving”, che si terrà martedì 24 marzo, coinvolgendo i piccoli atleti nati nel 2016 e nel 2017 in una gara di squadra dedicata alla velocità.

La chiusura dell’evento, giovedì 26 marzo, sarà affidata al “Gran Parallelo Giovanissimi – EA7 Emporio Armani”, una spettacolare sfida di slalom parallelo ad eliminazione diretta riservata alle categorie 2014 e 2015, maschile e femminile. Una competizione capace di unire tecnica, adrenalina e spirito di squadra, in perfetto stile GranPremio Giovanissimi.

Con il sostegno di importanti partner e l’impegno delle Scuole Italiane Sci, la manifestazione riafferma il ruolo educativo dello sport come strumento di crescita e socializzazione. Anche quest’anno il GranPremio Giovanissimi promette emozioni, divertimento e la possibilità per tanti giovani talenti di vivere un’esperienza indimenticabile sulla neve.

Pontedilegno-Tonale si prepara dunque a trasformarsi nella capitale dello sci giovanile italiano, dove passione, sport e amicizia si incontrano per scrivere una nuova pagina della grande tradizione AMSI.