Connect with us

Hi, what are you looking for?

Sport

Oltre 2.000 giovani sciatori in arrivo a Pontedilegno-Tonale per il 48° GranPremio Giovanissimi

Published

Il comprensorio Pontedilegno-Tonale è pronto ad accogliere più di 2.000 bambini provenienti da tutta Italia per le Finali Nazionali del 48° GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving – Trofeo KIA, in programma dal 23 al 26 marzo 2026. L’evento rappresenta il momento clou della stagione per i migliori giovani sciatori e snowboarder italiani tra gli 8 e i 12 anni, selezionati nelle sedici Finali Regionali che si sono tenute durante l’inverno 2025/26.

I baby atleti, nati tra il 2014 e il 2018, gareggeranno nelle discipline di sci alpino, sci nordico e snowboard, incarnando lo spirito autentico del progetto ideato quarantotto anni fa dall’Associazione Maestri Sci Italiani (AMSI). La manifestazione, nel tempo, è diventata un punto di riferimento assoluto per lo sport giovanile sulla neve e uno dei principali momenti di incontro e crescita per i ragazzi delle scuole italiane di sci.

“Si tratta di uno straordinario evento nazionale – ricorda l’AMSI – che 48 anni fa ebbe l’audace intuizione di creare un circuito di gare per gli allievi della Scuola Italiana Sci, che rappresenta un momento importante di aggregazione, divertimento e condivisione dei valori fondamentali dello sport, quali impegno, amicizia e rispetto, con il sogno che alcuni di questi giovani partecipanti possano un giorno emergere come Campioni azzurri dello sci.”

Oltre alle competizioni principali, il programma prevede anche momenti di festa e attività ludiche pensate per avvicinare i bambini al mondo dello sport sotto il segno della gioia e del movimento. Tra gli appuntamenti più attesi, la 5ª edizione della “Speed Track Challenge – Kinder Joy of Moving”, che si terrà martedì 24 marzo, coinvolgendo i piccoli atleti nati nel 2016 e nel 2017 in una gara di squadra dedicata alla velocità.

La chiusura dell’evento, giovedì 26 marzo, sarà affidata al “Gran Parallelo Giovanissimi – EA7 Emporio Armani”, una spettacolare sfida di slalom parallelo ad eliminazione diretta riservata alle categorie 2014 e 2015, maschile e femminile. Una competizione capace di unire tecnica, adrenalina e spirito di squadra, in perfetto stile GranPremio Giovanissimi.

Con il sostegno di importanti partner e l’impegno delle Scuole Italiane Sci, la manifestazione riafferma il ruolo educativo dello sport come strumento di crescita e socializzazione. Anche quest’anno il GranPremio Giovanissimi promette emozioni, divertimento e la possibilità per tanti giovani talenti di vivere un’esperienza indimenticabile sulla neve.

Pontedilegno-Tonale si prepara dunque a trasformarsi nella capitale dello sci giovanile italiano, dove passione, sport e amicizia si incontrano per scrivere una nuova pagina della grande tradizione AMSI.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Test

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: la nostra prova su strada

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Test

Nuova Tesla Model Y: la nostra prova su strada

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Moda

Vans e PALACE lanciano le nuove Vans Low 2: performance skate e stile co-branded in edizione limitata

Spettacolo

Hellwatt Festival 2026: a Reggio Emilia il più grande evento musicale mai prodotto in Italia

Spettacolo

Mara Sattei pubblica il formato fisico di “Che me ne faccio del tempo” con tre brani inediti e una collaborazione con Elisa

Motori

Citroën diventa Auto Ufficiale del Giro d’Italia 2026: partnership tra tradizione e innovazione

Motori

Nuova CUPRA Born: design evoluto, tecnologia avanzata e fino a 600 km di autonomia per la compatta elettrica sportiva

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta i palchi: domani da Eboli il via al tour d’addio “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”

Tecnologia

HONOR Magic8 Lite: la resistenza diventa spettacolo nella nuova campagna “Niente panico, tanto resiste”

Sport

Heineken e Juventus annunciano una partnership pluriennale: nuova Official Beer Partner all’Allianz Stadium

Spettacolo

CHIELLO: da oggi in radio e in digitale “TI PENSO SEMPRE”, il brano in gara al 76° Festival di Sanremo

Spettacolo

Valerio Aprea ospite d’eccezione nel quarto episodio di “Avvocato Ligas” con Luca Argentero

Spettacolo

“È Mio Padre – Morricone Dirige Morricone”: il tour sinfonico che celebra l’eredità di Ennio Morricone

Sport

Oltre 2.000 giovani sciatori in arrivo a Pontedilegno-Tonale per il 48° GranPremio Giovanissimi

Motori

Jeep porta l’adrenalina sulla neve: a Laax il gran finale di The Snow League

Motori

Toyota C‑HR+: il nuovo SUV elettrico che punta su design, potenza e autonomia

Spettacolo

MasterChef Italia chiude una stagione da record: 2,2 milioni di spettatori e dominio sui social

Motori

Aprilia RS 660 e RS 457 dominano il mercato: le sportive più vendute d’Italia

Senza categoria

Nerissima Serpe annuncia l’album “Nerissima” con un trailer mozzafiato: protagonista Michèle Lamy

Giochi

Captain Tsubasa 2: World Fighters – il nuovo trailer svela l’evoluzione delle battaglie calcistiche

Spettacolo

Achille Lauro: fuori il 20 marzo il nuovo singolo “In viaggio verso il paradiso”

Motori

Stellantis protagonista al Salone di Parigi 2026: otto marchi e oltre sessanta modelli in mostra

Spettacolo

ROB annuncia oggi “STUPIDA”: il suo nuovo singolo fuori ovunque venerdì 20 marzo

Moda

T.ur Iceland Hydroscud: la giacca da moto perfetta per il touring e l’adventure riding in ogni condizione

Focus

BYD ATTO 2 DM-i: il nuovo SUV compatto super ibrido punta al mercato italiano con 1.000 km di autonomia

Motori

BMW i3 50 xDrive: la nuova Serie 3 elettrica inaugura l’era Neue Klasse con 900 km di autonomia

Spettacolo

Riflettori accesi sul talento: torna il Conad Jazz Contest 2026

Sport

Honda Italia annuncia la partnership tra Kabuto e il pilota Superbike Gabriele Giannini

Moda

PANDORA: storie Disney da indossare

Spettacolo

“Lode”: l’alba musicale di Jungle Julia tra sogno, corpo e rinascita

Spettacolo

Pechino Express – L’Estremo Oriente: in Indonesia la seconda tappa tra Ketapang e le cascate di Tumpak Sewu
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Sport

Suunto rinnova la partnership con l’UTMB World Series: nel 2026 torna protagonista al Chianti Ultra Trail

La collaborazione tra Suunto e l’UTMB World Series prosegue anche nel 2026, confermando una sinergia che negli ultimi anni ha contribuito allo sviluppo e...

2 giorni ago

Sport

CUPRA Italia diventa Official Automotive Partner della stagione 2026 di Kings League Lottomatica.sport Italy

La passione per l’innovazione e lo spirito sportivo si incontrano in una nuova collaborazione che unisce due realtà accomunate da una visione orientata al...

3 giorni ago

Turismo

Pasqua 2026 sul Lago di Garda: tra natura, cultura e libertà open air

Il Lago di Garda si prepara ad accogliere la Pasqua 2026 riconfermandosi come una delle mete più amate per chi desidera vivere una vacanza...

3 giorni ago

Motori

Hyundai accende la corsa tra i monumenti di Roma alla Maratona 2026

Hyundai sarà protagonista alla Acea Run Rome The Marathon 2026 come Official Automotive Partner, portando tra le strade della Capitale un weekend di energia,...

6 giorni ago