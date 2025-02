Lamborghini Accademia Neve: dieci anni di emozioni estreme sulle nevi di Livigno

Si è appena conclusa un’edizione speciale della Lamborghini Accademia Neve, un evento che ha celebrato dieci anni di emozioni di guida e prestazioni straordinarie nella suggestiva cornice di Livigno, tra le maestose vette delle Alpi italiane. Un’esperienza unica che ha visto partecipanti da ogni angolo del mondo mettere alla prova le proprie abilità di guida su superfici ghiacciate, cimentandosi con tre modelli iconici della casa di Sant’Agata Bolognese: la nuova Urus SE Super SUV, la super sportiva Revuelto con motore V12 e la grintosa Huracán Sterrato, pensata per affrontare qualsiasi terreno.

In uno scenario incantato, immerso nella neve e con temperature sottozero, i partecipanti hanno vissuto momenti di pura adrenalina su una pista ghiacciata progettata per testare i limiti delle vetture e delle loro capacità di guida. Affiancati dagli istruttori della Lamborghini Squadra Corse, gli ospiti hanno eseguito esercizi tecnici e manovre avanzate, esplorando tutta la potenza, la trazione e l’agilità delle vetture Lamborghini su superfici a basso grip. Grazie alla partnership con Bridgestone, fornitore ufficiale di pneumatici per Lamborghini, le vetture sono state equipaggiate con Blizzak LM005, gomme premium sviluppate per garantire prestazioni ottimali su neve e ghiaccio, permettendo ai partecipanti di sfruttare al massimo le capacità dinamiche delle supercar.

Ma l’esperienza non si è limitata alla guida estrema. L’Accademia Neve ha offerto anche momenti di puro comfort e relax, curati nei minimi dettagli. Macron, iconico brand italiano di abbigliamento sportivo ad alte prestazioni, ha fornito agli ospiti e agli istruttori eleganti giacche personalizzate, accompagnate da capi esclusivi da portare a casa come ricordo di questa occasione speciale. L’ospitalità è stata un altro punto di forza dell’evento: soggiorni in alloggi esclusivi, cucina gourmet e l’accesso alla Lamborghini VIP Lounge affacciata direttamente sulla pista, dove gli ospiti hanno potuto riposarsi e rigenerarsi tra una sessione di guida e l’altra.

A rendere l’esperienza ancora più immersiva è stato il tocco di Sonus faber, brand di lusso nel settore audio, che ha installato due sistemi OMNIA per creare un’atmosfera sonora avvolgente. Inoltre, durante la seconda cena presso l’hotel, gli ospiti hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza acustica unica a bordo del Temerario, con sessioni personalizzate per esaltare le avanzate caratteristiche sonore firmate Sonus faber. Ogni serata si è conclusa con cene raffinate in location suggestive, tra cui un accogliente chalet di montagna, perfetto per celebrare una giornata all’insegna dell’adrenalina e del lusso.

Più di un semplice evento, la Lamborghini Accademia Neve si è confermata ancora una volta come un’icona di prestazioni, lusso e innovazione, un’esperienza indimenticabile per gli amanti delle supercar e per chi cerca emozioni di guida senza pari.

L’Accademia non si ferma con la stagione invernale: il programma continua anche in estate con due imperdibili appuntamenti. A giugno e ottobre, le gare Mach I e Mach II si terranno nello storico Autodromo di Vallelunga, a pochi passi da Roma, la Città Eterna. Un’occasione unica per mettere alla prova i limiti delle super sportive Lamborghini in un contesto dove la storia e la grandezza faranno da sfondo a nuove sfide in pista.