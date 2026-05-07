Lamborghini compie 63 anni: a Imola va in scena la festa della Casa di Sant’Agata Bolognese

Il 7 maggio 1963 nasceva Automobili Lamborghini. Oggi, a distanza di 63 anni, la Casa di Sant’Agata Bolognese celebra uno dei traguardi più significativi della propria storia trasformando l’anniversario in un grande evento dedicato alla community internazionale del marchio. Il cuore delle celebrazioni sarà Lamborghini Arena, in programma il 9 e 10 maggio all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Non una semplice ricorrenza, ma un momento simbolico che racconta l’evoluzione di un brand diventato sinonimo di supercar estreme, design rivoluzionario e innovazione tecnologica. Un percorso iniziato grazie alla visione di Ferruccio Lamborghini, imprenditore emiliano che nel 1963 decise di sfidare i costruttori più prestigiosi dell’epoca con un progetto completamente nuovo.

Fin dall’inizio, Lamborghini ha scelto una strada diversa rispetto ai concorrenti. L’obiettivo non era soltanto costruire automobili performanti, ma creare vetture capaci di distinguersi per personalità, stile e carattere. Una filosofia che prese forma già pochi mesi dopo la fondazione ufficiale dell’azienda, con la nascita del leggendario motore V12 da 3,5 litri, destinato a diventare il simbolo tecnico della Casa per oltre sessant’anni.

Il primo capitolo della storia Lamborghini si concretizzò il 20 ottobre 1963 con la presentazione della Lamborghini 350 GTV, mostrata alla stampa italiana davanti allo stabilimento di Sant’Agata Bolognese ancora incompleto. Pochi giorni più tardi, il debutto ufficiale al Salone di Torino sancì la nascita di uno dei marchi più iconici dell’automobilismo mondiale.

Oggi quel numero, il 63, è diventato molto più di un riferimento cronologico. È una firma che attraversa l’identità Lamborghini, comparendo nei modelli più esclusivi e nei progetti più rappresentativi della Casa. Dalla Lamborghini Sián FKP 37, prodotta in appena 63 esemplari e primo modello ibrido del marchio, fino alle versioni speciali Lamborghini Aventador SVJ 63 e Lamborghini Aventador SVJ 63 Roadster, dove il numero diventa elemento distintivo di esclusività e valore collezionistico.

Il 63 è presente anche nel motorsport grazie alla Lamborghini SC63, il prototipo ibrido sviluppato per il Mondiale Endurance che rappresenta una nuova fase sportiva per il marchio di Sant’Agata Bolognese. Allo stesso tempo, questo simbolo è entrato nelle collaborazioni con Ducati, come dimostrano modelli speciali quali la Ducati Diavel 1260 Lamborghini e la Ducati Panigale V4 Lamborghini Speciale Clienti.

Nel corso degli anni Lamborghini ha trasformato anche i dettagli in elementi identitari. È il caso del Giallo Maggio, tinta esclusiva che richiama il mese della fondazione dell’azienda e che oggi viene scelta sempre più spesso dai clienti per le configurazioni personalizzate delle supercar del Toro.

A sottolineare il valore simbolico di questo anniversario è stato anche Stephan Winkelmann, che ha definito il 1963 “l’inizio di una visione che continua ancora oggi”. Un concetto che riassume perfettamente la capacità di Lamborghini di evolversi senza perdere il legame con le proprie radici.

L’appuntamento di Imola rappresenta quindi molto più di una celebrazione aziendale. Lamborghini Arena diventa il luogo in cui passato, presente e futuro si incontrano attraverso le vetture, i motori e soprattutto la community globale che negli anni ha contribuito a rendere il marchio uno dei più desiderati al mondo.

Dopo 63 anni di storia, Lamborghini continua a guardare avanti. E il weekend di Imola promette di essere il modo perfetto per celebrare una leggenda italiana che, ancora oggi, continua a reinventarsi senza mai tradire la propria identità.