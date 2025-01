Lamborghini: la nuova gamma ibrida riceve premi in tutto il mondo

Il 2024 si conferma un anno memorabile per Automobili Lamborghini, grazie a risultati commerciali straordinari e a prestigiosi riconoscimenti internazionali. Con 10.687 vetture consegnate, il marchio ha raggiunto un nuovo traguardo, rafforzando ulteriormente la propria posizione nel settore delle supercar e dei SUV di lusso. I tre nuovi modelli lanciati a partire da marzo 2023 – Revuelto, Urus SE e Temerario – hanno conquistato l’attenzione globale, ricevendo premi per le loro eccezionali prestazioni, il design innovativo e l’esperienza di guida senza pari.

La Lamborghini Revuelto, primo modello della gamma High Performance Electrified Vehicle, ha riscosso un enorme successo grazie alla sua combinazione di un motore V12 e tecnologie all’avanguardia. Questo capolavoro è stato insignito del titolo di “Performance Car of the Year 2025” da Road & Track negli Stati Uniti, oltre a essere stata nominata “Best Supercar” da Robb Report e “Sports Car of the Year” da Esquire. Il design iconico della Revuelto è stato riconosciuto con il prestigioso “2024 Good Design® Award”, assegnato dal Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design. Anche in Asia, il modello ha ottenuto importanti premi, tra cui “Supercar of the Year” ai Motoring World Awards in India e “Super Luxury Hybrid Coupé of 2024” da OneShift.com a Singapore.

Nel segmento dei SUV di lusso, la Lamborghini Urus SE si conferma un riferimento assoluto. La sua versione ibrida ha vinto il titolo di “Best Car 2024” nella categoria SUV di lusso secondo Auto Motor und Sport in Germania e si è distinta anche negli Sport Auto Award 2024, dove ha conquistato il primo posto tra le vetture importate. Il media svizzero Auto Illustrierte l’ha eletta tra “Le marche e i modelli di auto più popolari del 2024”, mentre il suo innovativo sistema di bordo le ha permesso di ottenere il premio “Dashboard of the Year” agli Automobile Awards di Parigi.

Infine, la Lamborghini Temerario, presentata in anteprima mondiale a Pebble Beach, ha già iniziato a raccogliere riconoscimenti prima ancora del lancio ufficiale. Il modello è stato premiato come “The Cars We Can’t Wait to Drive in 2025” ai Top Gear Awards e inserito tra le auto più attese del 2025 dal magazine CarBuzz. Inoltre, ha conquistato il titolo di “Best Hybrid Sports Car” in Qatar agli Arab Car of the Year 2024, organizzati da Maqina Magazine.

Grazie a questi successi, Lamborghini riafferma la propria leadership nel settore automobilistico, consolidando la sua immagine di brand sinonimo di eccellenza, innovazione e performance senza compromessi.