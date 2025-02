Lamborghini Temerario: un capolavoro meccanico

La Lamborghini Temerario, l’unica supersportiva di serie in grado di raggiungere i 10.000 giri/min, è equipaggiata con un powertrain ibrido che combina un motore V8 biturbo, progettato e sviluppato ex novo presso la sede di Automobili Lamborghini a Sant’Agata Bolognese, con tre motori elettrici, per una potenza totale di 920 CV. Le prestazioni sono eccezionali: accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi e una velocità massima di 343 km/h.

Il nuovo motore è uno dei più potenti del segmento. Il V8 biturbo eroga la sua potenza massima di 800 CV tra i 9.000 e i 9.750 giri/min e una coppia di 730 Nm tra i 4.000 e i 7.000 giri/min. Il motore elettrico in posizione P1 (tra il motore e il cambio) garantisce una risposta immediata fin dai bassi regimi e continua in modo costante durante i cambi di marcia, funzionando come integrazione di coppia e migliorando la risposta, dando la sensazione di una progressione lineare e illimitata fino a 10.000 giri/min. Grazie ai due grandi turbocompressori, posizionati nella “V” del motore come un “hot V8” per ottimizzare gli spazi e la gestione termica, l’efficienza e le prestazioni sono incrementate anche alle alte velocità.

Il raggiungimento degli altissimi regimi di rotazione deriva anche dall’adozione dell’albero motore piatto, con angolo di 180° tra le manovelle. Questo tipo di albero, generalmente impiegato nei motori da competizione, assicura un ottimale comportamento fluidodinamico consentendo un ordine di accensione uniforme tra le due bancate e un sound tanto unico quanto coinvolgente. Le bielle in titanio, grazie alle eccellenti proprietà del materiale in termini di robustezza e leggerezza, consentono di ridurre peso e masse rotanti. Altra soluzione derivante dal mondo racing riguarda i bilancieri a dito rivestiti in DLC (Diamond Like Carbon), materiale che ne incrementa la durezza e dunque la resistenza, rendendoli adatti a tollerare regimi fino a 11.000 giri/min.

Le caratteristiche di questo motore, che gira in modo fluido, come un motore aspirato, ma con l’erogazione di potenza tipica di un turbo, in combinazione con tre motori elettrici, sono in conclusione uniche nel funzionamento e nel suono. Lamborghini è così riuscita a sviluppare un nuovo V8 biturbo che unisce la marcata linearità nello sviluppo dei giri, tipica del precedente V10 aspirato, con l’enorme potenza e coppia di un motore turbo moderno.