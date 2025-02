Lamborghini Temerario: un viaggio nell’essenza del suo telaio

La Lamborghini Temerario, svelata durante la Monterey Car Week dello scorso agosto, è il secondo modello HPEV (High Performance Electrified Vehicle) di Lamborghini e rappresenta il terzo passo nella strategia di elettrificazione gamma prodotto dell’azienda. Con una potenza complessiva di 920 CV, una velocità massima di 343 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi, grazie al motore V8 bi-turbo abbinato a tre motori elettrici, la Temerario definisce un nuovo standard nel segmento delle super sportive. È inoltre la prima e unica supercar di produzione ad essere dotata di un motore capace di raggiungere i 10.000 giri/min.

La struttura portante della Temerario è il nuovo Body-in-White, progettato con un approccio costruttivo del telaio spaceframe multi-tecnologico, per sostenere le più elevate sollecitazioni derivanti dal nuovo powertrain ibrido, unendo ottimali qualità meccaniche e massima efficienza nel contenimento del peso.

Realizzato completamente in alluminio, il telaio porta al debutto una nuova lega ad elevata resistenza per fusioni in alta pressione, l’impiego di estrusi idroformati altoresistenziali e l’incremento del numero di fusioni cave con sezioni di inerzia chiusa a spessore sottile, ottenute tramite l’utilizzo di anime interne.

Queste tecnologie hanno permesso la massima riduzione di complessità costruttiva dello spaceframe e al contempo un elevato livello di integrazione di funzionalità legate all’installazione del powertrain ibrido: il numero di componenti strutturali è infatti diminuito del 50%, a fronte di una riduzione dell’80% di saldature con apporto termico.

Il nuovo archetipo costruttivo ha dunque consentito di ottenere un incremento della rigidezza torsionale del 20% rispetto alla precedente generazione di spaceframe, oltre ad offrire un efficiente contenimento del peso vettura, garantendo il massimo livello di sicurezza degli occupanti e contribuendo significativamente a conseguire un’eccellente dinamica di guida della vettura.