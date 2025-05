Lamborghini Temerario VS Ducati Panigale V4: sfida all’ultimo centesimo

Due eccellenze italiane a confronto, due supersportive sinonimo di prestazioni estreme e tecnologia all’avanguardia si sfidano in un emozionante drag race sul rettilineo di Imola. Lamborghini Temerario e Ducati Panigale V4 sono le protagoniste di un video che vede l’High Performance Electrified Vehicle di Sant’Agata Bolognese misurarsi con la settima generazione di superbike di Borgo Panigale.

Presentata alla Monterey Car Week 2024, Temerario è il nuovo punto di riferimento nel segmento delle supersportive, grazie a prestazioni da vera fuoriclasse. Il nuovo powertrain ibrido abbina un inedito motore V8 biturbo a tre macchine elettriche, per una potenza complessiva di 920 CV. Il V8 biturbo è stato progettato e sviluppato ex novo a Sant’Agata Bolognese: primo e unico nella categoria delle supersportive di serie in grado di raggiungere i 10.000 giri\min, dà al pilota la percezione di una progressione illimitata. Le prestazioni sono di assoluto rilievo: velocità massima di 343 km/h e scatto da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi.

La nuova Panigale V4 è la settima generazione delle Superbike Ducati, protagonista di un importante salto evolutivo grazie all’approccio integrato tra aerodinamica e design, a una ciclistica completamente rivista, e a innovative soluzioni elettroniche come il Ducati Vehicle Observer (DVO) e il Race eCBS. Queste ultime, unite ai 216 cavalli del propulsore V4 Desmosedici Stradale con albero controrotante, di derivazione MotoGP, permettono alla Panigale V4 di far provare agli appassionati le tecniche di guida e le sensazioni dei piloti professionisti, offrendo a piloti di ogni abilità la confidenza necessaria per spingere oltre i propri limiti.

Le due supersportive si sono confrontate in un adrenalinico testa a testa con partenza da fermo sull’asfalto dell’Autodromo di Imola, dove la Temerario ha dimostrato l’efficacia della modalità launch control, che consente di sfruttare il massimo del potenziale nelle partenze da fermo, premendo il tasto con “bandiera a scacchi” posto al centro del rotore superiore sinistro del nuovo volante sportivo.