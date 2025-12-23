Connect with us

Lancia accende Bruxelles: il ritorno HF tra rally, performance e futuro

Lancia torna sotto i riflettori internazionali con una presenza da protagonista al Bruxelles Motor Show 2026, in programma dal 9 al 18 gennaio. Il marchio italiano, simbolo di eleganza e sportività, celebra nella capitale belga il ritorno della sigla HF, vero e proprio emblema della sua tradizione competitiva.

La grande novità è la Ypsilon Rally2 HF Integrale, la vettura da competizione che segna il ritorno ufficiale del marchio nel Campionato del Mondo Rally FIA 2026. Il debutto avverrà al Rally di Monte Carlo, dal 22 al 25 gennaio, sulle mitiche strade alpine francesi. A tenere a battesimo la nuova auto sarà il leggendario Miki Biasion, due volte campione del mondo rally e icona indiscussa della storia sportiva di Lancia.

Questa nuova Rally2 rappresenta un ponte tra passato e futuro: un progetto che coniuga la ricca eredità sportiva del marchio con le sfide tecnologiche del motorsport contemporaneo. Il programma di sviluppo della famiglia HF continua infatti con successo, confermato dal Trofeo Lancia 2025, in cui oltre cento vetture e quaranta team hanno già preso parte alle competizioni dedicate alla Ypsilon Rally4 HF.

Accanto alla Rally2 HF Integrale, la gamma HF comprende la Ypsilon Rally4 HF e la Ypsilon HF Racing, entrambe pensate per avvicinare un pubblico più ampio al mondo dei rally, senza rinunciare a sicurezza, prestazioni e qualità costruttiva. Tutti i modelli fanno parte del Customer Racing Programme e possono essere ordinati tramite lo Stellantis Motorsport Racing Shop.

Sullo stand Lancia di Bruxelles, curato con lo stile minimale e senza tempo del marchio, saranno inoltre esposti i due modelli stradali che testimoniano la transizione verso il futuro elettrico: la Ypsilon HF elettrica da 280 cavalli, e la Ypsilon HF Line Ibrida da 110 cavalli. La versione elettrica, nel suo distintivo colore Arancio Lava con tetto nero, accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,6 secondi, grazie a una batteria da 54 kWh e a un’autonomia di circa 370 km. In soli dieci minuti di ricarica rapida aggiunge 100 km di autonomia, incorporando componenti di derivazione sportiva come i freni Alcon da 355 mm e il differenziale autobloccante Torsen, oltre agli avanzati sistemi di assistenza alla guida di livello 2.

La variante ibrida, in Bianco Quarzo con tetto nero, estende il linguaggio HF anche a propulsori più accessibili, confermando l’impegno del marchio nel rendere le alte prestazioni alla portata di un pubblico più ampio.

Durante i giorni del salone sarà possibile ammirare anche la Ypsilon LX, la versione più ricca e completa della gamma, equipaggiata con un motore da 156 CV e una batteria da 54 kWh che garantisce fino a 419 km di autonomia nel ciclo WLTP. La ricarica rapida consente di passare dal 20% all’80% in soli 27 minuti o di recuperare 100 km in 10 minuti.

Lancia conferma così una strategia chiara: utilizzare l’esperienza maturata nel motorsport per trasferire tecnologie e soluzioni di sicurezza sulle vetture di serie. Un esempio concreto di come la tradizione sportiva si trasformi in innovazione sostenibile per la mobilità futura.

La partecipazione al Bruxelles Motor Show 2026 non è solo un appuntamento d’immagine, ma anche un tassello chiave nel processo di espansione internazionale del marchio. Nella regione Belux, infatti, la rete Lancia continua a crescere con 11 showroom attivi, 2 nuove aperture e 15 punti assistenza. Il piano europeo prevede l’apertura di 70 nuovi concessionari nelle principali città del continente, coinvolgendo inizialmente Francia, Spagna, Belgio-Lussemburgo, Paesi Bassi e Germania.

Con 119 anni di storia alle spalle, Lancia si conferma ambasciatrice dell’eleganza italiana nel mondo. Dai capolavori classici come Flaminia e Aurelia B24 Spider, ai leggendari modelli da competizione come Delta, Stratos e 037, il marchio continua a unire design, innovazione e passione. Oggi la sua Renaissance avanza con un piano decennale ambizioso, che mette al centro sostenibilità, responsabilità sociale e attenzione al cliente, proseguendo nel solco di una storia in cui lo stile e le prestazioni restano protagonisti assoluti.

