Lancia apre il primo showroom a Parigi e Barcellona

Lancia ha annunciato l’apertura del suo primo showroom a Parigi e Barcellona. Questo segna un passo significativo nel processo di rinascita del marchio, che mira a diventare un punto di riferimento nel mercato premium europeo.

Luca Napolitano, CEO di Lancia, ha dichiarato “Oggi compiamo un altro passo fondamentale nel nostro percorso di Rinascimento, per diventare un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel mercato premium Europeo.” L’apertura dei showroom nelle due prestigiose città è parte di un piano più ampio che prevede la presenza di Lancia in 25 showroom in Francia e 20 in Spagna entro il 2025.

La nuova Lancia Ypsilon sarà disponibile in versione elettrica e ibrida, offrendo ai clienti una gamma completa e versatile, con particolare attenzione alla tecnologia, all’elettrificazione e all’eleganza senza tempo tipica di Lancia.

I nuovi showroom Lancia saranno caratterizzati dalla nuova corporate identity del marchio, riflettendo i quattro pilastri fondamentali del piano strategico decennale di Lancia: qualità, elettrificazione, sostenibilità e un modello di vendita innovativo, progettato per offrire un’esperienza di acquisto premium.

Gli showroom Lancia offriranno un’esperienza unica ai clienti, che potranno immergersi nel mondo del marchio italiano sin dal primo approccio. La combinazione di eleganza, design e accoglienza tipicamente italiana si riflette in ogni dettaglio, dalla presentazione delle auto come opere d’arte ad ambienti eleganti e accoglienti.

In linea con la missione di Lancia di guardare al futuro con impegno e ambizione, la nuova identità del marchio si focalizza non solo sull’innovazione e sul design senza tempo, ma anche sulla sostenibilità, l’attenzione al cliente e la responsabilità sociale.

Con questo nuovo passo verso la sua rinascita, Lancia si prepara a riaffermare la propria posizione nel panorama automobilistico europeo, ispirando con la sua eleganza senza tempo una nuova generazione di appassionati di auto.