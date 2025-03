Lancia e Michelin: una partnership vincente per il ritorno nei rally

Il grande ritorno di Lancia nei rally si arricchisce di un alleato d’eccezione: Michelin, che diventa il fornitore ufficiale di pneumatici per il Trofeo Lancia. La competizione si svolgerà all’interno del Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR) e vedrà la grintosa Ypsilon Rally 4 HF come protagonista assoluta. Un’auto che ha già conquistato oltre 80 preordini in Europa in soli tre mesi, dimostrando l’entusiasmo e l’interesse che ruotano attorno a questo progetto.

La collaborazione tra Lancia e Michelin affonda le radici nella gloriosa storia del marchio torinese nel mondo dei rally. Oggi questa sinergia si rinnova, portando innovazione e tecnologie all’avanguardia nel motorsport. I piloti impegnati nel Trofeo Lancia potranno contare su pneumatici di alto livello della gamma MICHELIN Pilot Sport, con due soluzioni per asfalto asciutto e una per condizioni di bagnato, tutte nelle misure 19/63-17, per garantire un perfetto mix di stabilità, maneggevolezza e reattività.

Per le gare su superfici asciutte, i piloti avranno a disposizione le varianti media e dura del nuovo MICHELIN Pilot Sport Pro Rally, erede diretto del leggendario MICHELIN Pilot Sport A, punto di riferimento nei rally su asfalto. Grazie a un’architettura innovativa e a un’entrata in temperatura estremamente rapida, questo pneumatico offre un feeling immediato con l’auto, risultando ideale per affrontare le insidie delle competizioni. In condizioni di pioggia, invece, la Ypsilon Rally 4 HF monterà MICHELIN Pilot Sport A MW1, per garantire sicurezza e massima aderenza anche su fondo bagnato e scivoloso.

La nuova alleanza tra Lancia e Michelin rappresenta un tassello fondamentale per il successo del Trofeo Lancia, una competizione che si preannuncia avvincente anche grazie a un montepremi di 360 mila euro. Un’opportunità unica per i giovani talenti del rally, che potranno ambire a entrare nella squadra ufficiale Lancia Corse HF nella prossima stagione del FIA ERC, a patto che a vincere sia un pilota Under 35.

Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia, ha espresso entusiasmo per questa collaborazione: “Lancia e Michelin hanno scritto pagine straordinarie della storia dei rally, e oggi siamo orgogliosi di riaccendere questa collaborazione all’insegna dell’innovazione e della performance. Il Trofeo Lancia rappresenta un’opportunità straordinaria per i giovani talenti del motorsport, e poter contare su pneumatici di alto livello come quelli di Michelin garantirà ai piloti le migliori condizioni per esprimere tutto il loro potenziale. Questa partnership è un ulteriore segnale della nostra determinazione a riportare Lancia al vertice delle competizioni su strada”.

Anche Michelin ha sottolineato l’importanza della partnership, come evidenziato dalle parole di Cristiano Zappalà, Responsabile Competizioni Clienti Michelin Italia: “Siamo davvero orgogliosi di accompagnare Lancia in questo importante ritorno nel mondo dei rally. Michelin mette a disposizione dei piloti del Trofeo Lancia pneumatici di ultima generazione, frutto di decenni di esperienza nei rally a tutti i livelli. Sebbene dotati di tecnologie moderne, i nuovi MICHELIN Pilot Sport Pro Rally sono gli eredi delle gomme che hanno contribuito ai successi del costruttore italiano alla fine degli anni ‘80, quando Michelin era al fianco di Lancia nei due titoli mondiali vinti con Miki Biasion”.

Con questa partnership, Lancia e Michelin si preparano a scrivere un nuovo capitolo nella storia dei rally, con il Trofeo Lancia pronto a diventare uno degli eventi più attesi della stagione.