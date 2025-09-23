Lancia ed Eberhard & Co. hanno presentato al Salone Nautico di Genova il talk “La Sfida del Tempo”

Grande successo al 65° Salone Nautico Internazionale di Genova per il talk “La Sfida del Tempo”, presentato da Lancia e Eberhard & Co. Protagonisti dell’evento, tenutosi al Theatre Eberhard & Co., sono stati figure iconiche come Mario Peserico, General Manager di Eberhard & Co., Eugenio Franzetti, Direttore di Lancia Corse HF, e Miki Biasion, leggenda del motorsport. Moderato dalla giornalista Savina Confaloni, il talk ha attirato un pubblico numeroso e partecipe.

Durante l’incontro sono stati esplorati temi di grande attualità. Peserico ha sottolineato l’equilibrio che Eberhard & Co. mantiene tra tradizione e innovazione tecnica da oltre 135 anni. Franzetti ha parlato del ritorno di Lancia sulle strade da corsa, evidenziando i recenti successi con i programmi sportivi della Ypsilon Rally4 e della nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale. Biasion, ambasciatore della Maison svizzera, ha incantato il pubblico con le sue esperienze nei rally internazionali, raccontando come la capacità di affrontare imprevisti possa trasformarsi in vittoria.

Il talk è stato l’occasione per presentare l’orologio da collezione Lancia HF, simbolo della collaborazione fra Lancia ed Eberhard & Co. Questo orologio incarna la fusione tra l’eleganza senza tempo di Lancia e l’expertise della Maison svizzera. “Il legame tra Lancia ed Eberhard & Co. nasce da valori condivisi come passione ed heritage. La figura di Miki Biasion rappresenta un punto di contatto naturale tra i nostri mondi, incarnando lo spirito HF in modo autentico. Con il ritorno alle competizioni grazie alla Ypsilon Rally4 e il lancio della nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale, vogliamo riaffermare la nostra ambizione sportiva guardando con determinazione al futuro.” ha dichiarato Eugenio Franzetti.

Con i suoi 118 anni di storia, Lancia si prepara a una nuova Renaissance, sostenuta da un piano strategico decennale che pone l’accento su innovazione, design e ora anche sostenibilità. Un impegno che trova eco nei valori di Eberhard & Co., fondata nel 1887 e da sempre sinonimo di eccellenza tecnica e spirito pionieristico. Questo evento ha dunque rappresentato una celebrazione dell’unione tra passato e futuro, che ha saputo entusiasmare il pubblico del Salone Nautico di Genova.