Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Lancia ed Eberhard & Co. hanno presentato al Salone Nautico di Genova il talk “La Sfida del Tempo”

Published

Grande successo al 65° Salone Nautico Internazionale di Genova per il talk “La Sfida del Tempo”, presentato da Lancia e Eberhard & Co. Protagonisti dell’evento, tenutosi al Theatre Eberhard & Co., sono stati figure iconiche come Mario Peserico, General Manager di Eberhard & Co., Eugenio Franzetti, Direttore di Lancia Corse HF, e Miki Biasion, leggenda del motorsport. Moderato dalla giornalista Savina Confaloni, il talk ha attirato un pubblico numeroso e partecipe.

Durante l’incontro sono stati esplorati temi di grande attualità. Peserico ha sottolineato l’equilibrio che Eberhard & Co. mantiene tra tradizione e innovazione tecnica da oltre 135 anni. Franzetti ha parlato del ritorno di Lancia sulle strade da corsa, evidenziando i recenti successi con i programmi sportivi della Ypsilon Rally4 e della nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale. Biasion, ambasciatore della Maison svizzera, ha incantato il pubblico con le sue esperienze nei rally internazionali, raccontando come la capacità di affrontare imprevisti possa trasformarsi in vittoria.

Il talk è stato l’occasione per presentare l’orologio da collezione Lancia HF, simbolo della collaborazione fra Lancia ed Eberhard & Co. Questo orologio incarna la fusione tra l’eleganza senza tempo di Lancia e l’expertise della Maison svizzera. “Il legame tra Lancia ed Eberhard & Co. nasce da valori condivisi come passione ed heritage. La figura di Miki Biasion rappresenta un punto di contatto naturale tra i nostri mondi, incarnando lo spirito HF in modo autentico. Con il ritorno alle competizioni grazie alla Ypsilon Rally4 e il lancio della nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale, vogliamo riaffermare la nostra ambizione sportiva guardando con determinazione al futuro.” ha dichiarato Eugenio Franzetti.

Con i suoi 118 anni di storia, Lancia si prepara a una nuova Renaissance, sostenuta da un piano strategico decennale che pone l’accento su innovazione, design e ora anche sostenibilità. Un impegno che trova eco nei valori di Eberhard & Co., fondata nel 1887 e da sempre sinonimo di eccellenza tecnica e spirito pionieristico. Questo evento ha dunque rappresentato una celebrazione dell’unione tra passato e futuro, che ha saputo entusiasmare il pubblico del Salone Nautico di Genova.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Focus

UNICA di OKBABY: la vasca evolutiva che cresce con il bambino

Motori

Nuova Audi Q3 Sportback: evoluzione sportiva

Spettacolo

Francesco Gabbani: nuovo giudice di X Factor 2025, tra musica e amicizia con Ornella Vanoni

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: si è chiusa con oltre 250 mila spettatori la concert series più famosa d’Italia

Motori

Hyundai svela il Concept THREE: il futuro delle EV compatte all’IAA Mobility 2025

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Spettacolo

Da oggi è disponibile il nuovo brano live degli OASIS “Wonderwall (Live from Dublin, 16 August ‘25)”

Società

Irpinia Mood Food Festival 2025: ad Avellino il cibo diventa “sovrano”

Motori

Mercedes-AMG e Michelin: record mondiale a Nardò con il CONCEPT AMG GT XX e i nuovi MICHELIN Pilot Sport 5 energy

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

Motori

Lexus affascina la Mostra del Cinema di Venezia con un red carpet elettrizzato

Spettacolo

Il Boss del Paranormal: Daniele Bossari riapre le porte dell’inspiegabile su DMAX

Società

Irpinia Mood 2025: la nona edizione si chiude con numeri in crescita

Spettacolo

Il nuovo album “Dopamina” di Sick Luke Uscirà il 5 Settembre: svelati i nomi dei 18 artisti coinvolti

Motori

BYD svela la nuova SEAL 6 DM-i TOURING all’IAA Mobility 2025 di Monaco

Moda

“We are Ready”: Foot Locker sostiene la Next Gen creativa nel ritorno tra i banchi di scuola

Spettacolo

Paul Kalkbrenner e Stromae: una nuova collaborazione fenomenale con “Que Ce Soit Clair”

Motori

Insieme per la mobilità sostenibile: il nuovo progetto di car sharing elettrico di Luiss, Acea e Renault

Società

Ritorna “Quarto Grado”: nuova stagione con focus su casi misteriosi

Motori

Driver supera quota 500 centri in Italia: il network Pirelli cresce con digitalizzazione e innovazione

Tecnologia

Motorola sceglie Achille Lauro: una partnership che unisce passione, coraggio e stile

Motori

DR Automobiles Groupe: Sacha Mariani nuovo responsabile della divisione Service & Parts

Motori

Suzuki al Salone Auto Torino 2025: innovazione e tradizione a Piazza Castello

Motori

Volvo EX90 2026: ricarica più veloce e nuove funzionalità

Motori

Honda ADV350: nuove colorazioni 2026 per lo scooter adventure più venduto in Europa

Motori

Dalla flotta pilota alla produzione di serie: la nuova BMW iX5 Hydrogen

Spettacolo

Cesare Cremonini lancia “Alaska Baby” e annuncia tour estivo “CREMONINI LIVE26”

Motori

Yamaha presenta la nuova WR125R 2026: l’ingresso al mondo dell’adventure riding

Motori

Nuova Toyota Aygo X: ecco la prima ibrida di segmento A in Europa

Moda

Pirelli Design lancia la Lifestyle Collection 2025-2026 con Denis Deković

Giochi

Evento Imperdibile a Roma: Piazza del GCC Pokémon Pocket arriva nella Città Eterna

Spettacolo

KAROL G è la prima artista latina ad esibirsi come headliner al Coachella nel 2026

Motori

Lancia ed Eberhard & Co. hanno presentato al Salone Nautico di Genova il talk “La Sfida del Tempo”

Motori

Aprono gli ordini del Nuovo SUV C5 Aircross Plug-In Hybrid 195 Automatico

Spettacolo

Kasabian rilascia il nuovo singolo “Hippie Sunshine” che anticipa l’album “Act III”

Motori

OMODA & JAECOO al Salone dell’Auto di Torino con la nuova generazione di SUV ibridi ed elettrificati

Motori

Efficiente e sostenibile: il nuovo stabilimento BMW Group di Debrecen avvierà la produzione della iX3

Motori

Toyota svela la nuova GR Yaris MY25: innovazione e passione in pista

Moda

Pandora e Annalisa: una Capsule Collection esclusiva

Spettacolo

Al via da venerdì 26 settembre l’ELECTRIC SOUND VILLAGE a Cremona
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

DR Automobiles Groupe: Sacha Mariani nuovo responsabile della divisione Service & Parts

DR Automobiles Groupe annuncia una svolta strategica nel settore post-vendita con la nomina di Sacha Mariani come nuovo responsabile della divisione Service & Parts....

18 ore ago

Motori

Suzuki al Salone Auto Torino 2025: innovazione e tradizione a Piazza Castello

Dal 26 al 28 settembre 2025, Suzuki sarà tra i protagonisti del Salone Auto Torino, l’evento open-air che trasformerà il cuore del capoluogo piemontese...

20 ore ago

Motori

Volvo EX90 2026: ricarica più veloce e nuove funzionalità

Volvo Cars annuncia l’apertura delle prenotazioni per il modello Volvo EX90 2026, che presenta aggiornamenti a livello di hardware e software. Alimentata dal nuovo...

21 ore ago

Motori

Honda ADV350: nuove colorazioni 2026 per lo scooter adventure più venduto in Europa

Honda ADV350 si rinnova per il 2026 con quattro nuove colorazioni che esaltano lo stile grintoso e sofisticato dello scooter adventure più amato d’Europa....

21 ore ago