Lancia Gamma: Stellantis Heritage celebra i 50 anni di un’icona del design italiano

Nel marzo del 1976, al Salone di Ginevra, la Lancia Gamma fece il suo debutto, segnando il ritorno del marchio torinese nel segmento delle vetture di rappresentanza. Cinquant’anni dopo, Stellantis Heritage celebra questa iconica ammiraglia, simbolo di innovazione, eleganza e audacia stilistica, che ancora oggi affascina collezionisti e appassionati di auto classiche.

Fin dall’inizio, la Gamma si propone in due versioni esclusive, entrambe sviluppate in collaborazione con Pininfarina: la berlina due volumi a coda tronca, caratterizzata da un design originale e funzionale, e la raffinata Gamma Coupé, opera di Aldo Brovarone, definita da molti come un vero “salotto viaggiante”.

La vettura introduce un motore boxer a quattro cilindri da 2,5 litri e 140 CV, interamente progettato con un ampio uso di alluminio, e una versione ridotta da 1.999 cc e 120 CV, pensata per rispettare la normativa fiscale italiana sulle cilindrate. La berlina sorprende per l’aerodinamica innovativa, la luminosità interna e il comfort, mentre la Gamma Coupé incarna l’eleganza delle Gran Turismo italiane, con interni curati in ogni dettaglio.

Con la seconda serie del 1980, la Gamma riceve iniezione elettronica, aggiornamenti estetici e nuovi materiali per gli interni, rafforzando la sua identità di auto tecnologicamente avanzata per l’epoca. Su questa piattaforma nascono anche diversi concept realizzati da Pininfarina e Italdesign, tra cui la Gamma 3V di Giorgetto Giugiaro, oggi conservata presso l’Heritage Hub di Torino, testimonianza del valore storico e stilistico del modello.

La produzione della Gamma termina nel 1984, dopo circa 22.000 esemplari, lasciando il posto alla Lancia Thema. Oggi, la Gamma resta una delle espressioni più autentiche e innovative del design automobilistico italiano degli anni Settanta, amata dagli appassionati per la sua personalità unica e la sua eleganza senza tempo.

Celebrare il 50° anniversario della Lancia Gamma significa non solo ricordare un’auto iconica, ma anche rendere omaggio alla creatività e all’ingegno che hanno reso l’Italia un punto di riferimento mondiale nel settore automotive.