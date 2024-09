Lancia protagonista ad Amiki Miei 2024 tra le strade di Torino

La Nuova Lancia Ypsilon aprirà la parata storica ad Amiki Miei 2024: un evento che celebra la passione per il marchio Lancia e la sua gloriosa storia nel mondo dell’automobilismo. Domenica 15 settembre, le strade di Torino vedranno sfilare alcune delle più iconiche vetture Lancia, in occasione della nona edizione di Amiki Miei, un appuntamento biennale che dal 2008 riunisce migliaia di appassionati del marchio, nato per volontà del leggendario pilota di rally Miki Biasion.

L’evento si svolgerà proprio nella città che ha visto la nascita del marchio nel lontano 1906 e che ancora oggi ospita la sede e il quartier generale di Lancia. In questo luogo carico di storia è stata anche progettata, sviluppata e disegnata la Nuova Lancia Ypsilon, la prima vettura della nuova era del marchio, che aprirà simbolicamente la sfilata. Un debutto significativo, che collega il glorioso passato di Lancia con il suo promettente futuro.

Amiki Miei 2024 non è solo una parata di auto storiche: si tratta di un vero e proprio raduno internazionale dedicato agli amanti del marchio, con particolare attenzione per la Lancia Delta, simbolo del rally e delle vittorie sportive degli anni ’80. La manifestazione offre l’opportunità unica di vivere una giornata immersi nel mondo dei motori, condividendo la passione per le competizioni e per la storia del Rally, settore in cui Lancia ha saputo distinguersi con il maggior numero di vittorie di tutti i tempi.

L’evento ha un legame profondo con Miki Biasion, il pilota italiano di rally più vincente di sempre, che a bordo della Lancia Delta ha trionfato nei Campionati del Mondo Rally del 1988 e del 1989. La sua esperienza e la sua sensibilità verso il mondo dei motori non solo hanno contribuito a consolidare il mito Lancia, ma lo hanno reso anche una figura chiave nello sviluppo della nuova generazione di vetture del marchio.

In particolare, Biasion ha collaborato allo sviluppo della Lancia Ypsilon HF, la versione ad alte prestazioni della Nuova Ypsilon, e della Lancia Ypsilon Rally 4 HF, il modello destinato a segnare il grande ritorno di Lancia nel mondo del Rally. Questo evento, quindi, non rappresenta solo una celebrazione del passato glorioso di Lancia, ma anche un ponte verso un futuro ricco di nuove sfide e trionfi nel mondo delle competizioni automobilistiche.