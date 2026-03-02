Connect with us

Lancia rende omaggio a Sandro Munari, leggenda del rally mondiale

Published

Lancia ha ricordato con profonda commozione Sandro Munari, uno dei protagonisti assoluti della sua storia sportiva, scomparso nel weekend all’età di 85 anni. Figura simbolo dell’epopea rally degli anni Settanta, Munari avrebbe compiuto 86 anni il prossimo 27 marzo.

Con Munari al volante, Lancia scrisse alcune delle pagine più leggendarie del motorsport mondiale. Nel 1972 conquistò il Rally di Montecarlo con la Fulvia Coupé HF e, tra il 1975 e il 1977, ottenne tre vittorie consecutive nella stessa competizione con la mitica Stratos. Questi successi contribuirono a consacrare il marchio come punto di riferimento assoluto nel panorama delle competizioni su strada.

Il 1977 segnò un traguardo storico: Sandro Munari divenne il primo italiano a vincere la Coppa FIA Piloti, consolidando ulteriormente il ruolo di Lancia nell’élite internazionale del rally. La carriera del pilota vicentino non fu solo un esempio di talento, ma anche di coerenza e dedizione. Scelse infatti di restare fedele ai rally, rifiutando persino l’opportunità di correre un Gran Premio di Formula 1 in Sudafrica nel 1973.

Dagli esordi con modelli come Flavia e Fulvia, fino alle vittorie con la Stratos e le successive esperienze con la Fiat 131 e nelle competizioni raid, Munari incarnò lo spirito della Lancia: passione, tecnica e lavoro di squadra.

Nel comunicato ufficiale, Roberta Zerbi, CEO di Lancia, ha dichiarato: «Sandro Munari è stato uno dei simboli più autorevoli della nostra storia sportiva. Le sue vittorie hanno contribuito a rendere Lancia il marchio più vincente nella storia del rally. Proprio nell’anno in cui siamo tornati ufficialmente nel mondiale con il nostro programma nel WRC2, il suo esempio rappresenta per noi un riferimento concreto di competenza, visione e passione. A lui va la nostra gratitudine.»

A queste parole si aggiungono quelle di Eugenio Franzetti, Direttore di Lancia Corse HF: «La Lancia deve molto a Munari. Le sue imprese con la Fulvia 1600 HF 1.6 Coupé Gr. 4 ufficiale – ancora oggi custodita nella Collezione Storica Lancia – restano un patrimonio tecnico e umano di valore straordinario. Con quella vettura vinse il Rally di Montecarlo nel 1972, aprendo una stagione irripetibile per il Marchio.»

La scomparsa di Sandro Munari rappresenta la perdita di un protagonista insostituibile nelle pagine del motorsport italiano e internazionale. Il suo contributo non si limita ai trofei conquistati, ma vive ancora oggi nello spirito di una Lancia che guarda al futuro nel segno di una tradizione di eccellenza, eleganza e innovazione.

Nel pieno della sua “Renaissance”, il marchio — con 119 anni di storia — continua a costruire il proprio percorso unendo design senza tempo, sostenibilità e responsabilità sociale. Un cammino che, inevitabilmente, porta con sé l’eredità e l’esempio di Sandro Munari, l’uomo che con le sue vittorie rese immortale il nome Lancia tra i grandi della storia dell’automobilismo mondiale.

