Lancia trionfa agli IAB MIXX Awards 2026: oro nella categoria Social Media

Lancia conquista un nuovo importante riconoscimento internazionale ottenendo il Gold Award nella categoria Social Media agli IAB MIXX Awards 2026. Il premio, promosso da IAB Italia, conferma ancora una volta la capacità del marchio torinese di innovare nel campo della comunicazione digitale e di interpretare al meglio i linguaggi contemporanei.

La campagna premiata è “Lancia torna nel WRC2”, un progetto social-first che ha accompagnato il ritorno del brand nel Campionato del Mondo Rally 2. L’iniziativa ha saputo trasformare un momento cruciale del Rinascimento Lancia in un racconto digitale ad alto impatto, capace di unire il DNA competitivo del marchio con un utilizzo evoluto delle piattaforme social.

Heritage e contemporaneità si intrecciano in una strategia che ha valorizzato la storia sportiva di Lancia attraverso contenuti nativi, storytelling in tempo reale e una linea visiva coerente con l’identità del brand. La campagna ha fatto leva su trend emergenti e sulle specifiche grammatiche dei diversi canali, proponendo un linguaggio fresco e moderno ma radicato nella tradizione del marchio.

Al centro del progetto è stata posta la community: “Utenti, fan e appassionati di rally hanno rilanciato spontaneamente i contenuti, contribuendo a raccontare il ritorno del marchio nel motorsport e trasformando la campagna in un’esperienza davvero condivisa.” Questa partecipazione organica ha reso la comunicazione di Lancia un dialogo costante con il pubblico, rendendo la narrazione più autentica e coinvolgente.

Il riconoscimento ottenuto agli IAB MIXX Awards 2026 sottolinea il ruolo strategico dei social media nell’ecosistema di comunicazione di Lancia. Secondo l’azienda, i canali digitali rappresentano una leva capace di coniugare tradizione e innovazione, favorendo un engagement genuino e consolidando la rilevanza del brand presso target diversi e mercati internazionali.

La realizzazione della campagna ha visto la collaborazione con l’agenzia 777, nata dall’unione di Armando Testa e Herezie. L’agenzia ha affiancato Lancia nella definizione della strategia creativa e nella produzione dei contenuti, dando forma e voce a un nuovo capitolo della comunicazione digitale del marchio.

Gli IAB MIXX Awards sono da anni considerati un punto di riferimento globale per la creatività, innovazione ed efficacia nella pubblicità digitale. Il ritorno di questo riconoscimento in Italia evidenzia l’importanza crescente del mercato italiano nel panorama internazionale della comunicazione e testimonia la capacità di Lancia di posizionarsi come protagonista nella trasformazione digitale.