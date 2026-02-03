Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Lancia trionfa agli IAB MIXX Awards 2026: oro nella categoria Social Media

Published

Lancia conquista un nuovo importante riconoscimento internazionale ottenendo il Gold Award nella categoria Social Media agli IAB MIXX Awards 2026. Il premio, promosso da IAB Italia, conferma ancora una volta la capacità del marchio torinese di innovare nel campo della comunicazione digitale e di interpretare al meglio i linguaggi contemporanei.

La campagna premiata è “Lancia torna nel WRC2”, un progetto social-first che ha accompagnato il ritorno del brand nel Campionato del Mondo Rally 2. L’iniziativa ha saputo trasformare un momento cruciale del Rinascimento Lancia in un racconto digitale ad alto impatto, capace di unire il DNA competitivo del marchio con un utilizzo evoluto delle piattaforme social.

Heritage e contemporaneità si intrecciano in una strategia che ha valorizzato la storia sportiva di Lancia attraverso contenuti nativi, storytelling in tempo reale e una linea visiva coerente con l’identità del brand. La campagna ha fatto leva su trend emergenti e sulle specifiche grammatiche dei diversi canali, proponendo un linguaggio fresco e moderno ma radicato nella tradizione del marchio.

Al centro del progetto è stata posta la community: “Utenti, fan e appassionati di rally hanno rilanciato spontaneamente i contenuti, contribuendo a raccontare il ritorno del marchio nel motorsport e trasformando la campagna in un’esperienza davvero condivisa.” Questa partecipazione organica ha reso la comunicazione di Lancia un dialogo costante con il pubblico, rendendo la narrazione più autentica e coinvolgente.

Il riconoscimento ottenuto agli IAB MIXX Awards 2026 sottolinea il ruolo strategico dei social media nell’ecosistema di comunicazione di Lancia. Secondo l’azienda, i canali digitali rappresentano una leva capace di coniugare tradizione e innovazione, favorendo un engagement genuino e consolidando la rilevanza del brand presso target diversi e mercati internazionali.

La realizzazione della campagna ha visto la collaborazione con l’agenzia 777, nata dall’unione di Armando Testa e Herezie. L’agenzia ha affiancato Lancia nella definizione della strategia creativa e nella produzione dei contenuti, dando forma e voce a un nuovo capitolo della comunicazione digitale del marchio.

Gli IAB MIXX Awards sono da anni considerati un punto di riferimento globale per la creatività, innovazione ed efficacia nella pubblicità digitale. Il ritorno di questo riconoscimento in Italia evidenzia l’importanza crescente del mercato italiano nel panorama internazionale della comunicazione e testimonia la capacità di Lancia di posizionarsi come protagonista nella trasformazione digitale.

 

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Kid Yugi e ANNA insieme nel nuovo singolo “Push It”: anticipazione dell’album “Anche gli eroi muoiono”

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Moda

Where the Ocean Meets the City: la nuova capsule di North Sails e Voile Blanche unisce mare e metropoli

Società

Giuseppe Conte ospite di Paolo Del Debbio a “Dritto e Rovescio”: politica estera, sicurezza e carovita al centro del dibattito

Giochi

ACE COMBAT 7 supera i 7 milioni di copie vendute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolodute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolo

Spettacolo

Birthh annuncia “Senza Fiato”: il primo album interamente in italiano

Sport

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 accende Como: sport, musica e solidarietà
Myplant & Garden

Società

Myplant & Garden 2026: 60.000 metri quadri, quattro padiglioni a Rho

Tecnologia

Samsung lancia il nuovo Color E-Paper da 13 pollici realizzato in bio-resina di fitoplancton

Spettacolo

LDA e AKA 7EVEN: nasce “Poesie Clandestine”, un’unione artistica che debutta a Sanremo 2026

Spettacolo

Milano Cortina 2026: Warner Bros. Discovery porta l’Olimpiade in diretta integrale su HBO Max

Motori

Volkswagen celebra 50 anni di Golf GTI con la nuova GTI EDITION 50

Spettacolo

JET: la band australiana dei record torna in Italia

Spettacolo

“Your Friends & Neighbors”: Apple TV svela il teaser della seconda stagione e annuncia il rinnovo per la terza

Senza categoria

FIAT e Fiat Professional iniziano il 2026 in forte crescita: immatricolazioni e quota di mercato in aumento

Tecnologia

Oakley Meta debutta al Super Bowl con una campagna spettacolare tra sport e tecnologia AI

Giochi

Undisputed arriva su PS Plus: l’esperienza di boxe più realistica di sempre

Turismo

San Valentino tra vigne e charme rurale: Cà Rovere e Castel Bricon celebrano l’amore nei Colli Berici

Spettacolo

Eugenio Finardi celebra 50 anni di carriera con un doppio tour tra teatro e rock

Spettacolo

Apple Music celebra Bad Bunny con “Verso l’Halftime” in vista del Super Bowl LX

Sport

Samsung celebra lo spirito olimpico con la Pin Collection d’autore firmata da Olimpia Zagnoli

Motori

Omoda 7 “The Most Beautiful Crossover” ridefinisce l’esperienza della smart mobility

Motori

Toyota apre il 2026 da leader: Aygo X Hybrid domina tra le full hybrid

Motori

Lancia trionfa agli IAB MIXX Awards 2026: oro nella categoria Social Media

Motori

Mazda lancia un album per testare i suoi impianti audio Harmonic Acoustic
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Volkswagen celebra 50 anni di Golf GTI con la nuova GTI EDITION 50

La leggendaria Golf GTI raggiunge un traguardo storico: mezzo secolo dalla sua prima apparizione. Per festeggiare l’anniversario di questa icona dell’automobilismo, Volkswagen presenta la...

12 ore ago

Senza categoria

FIAT e Fiat Professional iniziano il 2026 in forte crescita: immatricolazioni e quota di mercato in aumento

FIAT e Fiat Professional partono con slancio nel 2026, confermandosi come i marchi più venduti nel mercato automobilistico italiano. Secondo i dati elaborati da...

14 ore ago

Motori

Omoda 7 “The Most Beautiful Crossover” ridefinisce l’esperienza della smart mobility

A un anno dal suo riconoscimento con il French Design Gold Award come “The Most Beautiful Crossover”, la nuova Omoda 7 si presenta come...

16 ore ago

Motori

Toyota apre il 2026 da leader: Aygo X Hybrid domina tra le full hybrid

Toyota inaugura il 2026 confermando la propria posizione di rilievo sul mercato automobilistico italiano. A gennaio il marchio giapponese è stato il primo tra...

16 ore ago