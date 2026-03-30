Lancia trionfa al debutto in Italia e Francia con la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale

Il ritorno di Lancia alle competizioni non poteva essere più esaltante. Il marchio italiano ha conquistato due vittorie assolute al debutto della nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale, siglando un successo storico sia nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco sia nel Campionato di Francia Rally.

In Italia, Andrea Crugnola e Luca Beltrame, al volante della Ypsilon Rally2 HF Integrale preparata da FPF Sport, hanno dominato il Rally Il Ciocco & Valle del Serchio. Con una prestazione di grande solidità e continuità, l’equipaggio ha gestito la gara con autorità, costruendo un margine di 17”8 sui diretti inseguitori. Un risultato che sottolinea la competitività del nuovo progetto Lancia Corse e che riporta il marchio al vertice del tricolore dopo anni di assenza.

Sulle colline della Garfagnana si è svolta una 49ª edizione del Ciocco intensa e spettacolare, con prove speciali in notturna e un parterre d’iscritti di alto livello. Il Trofeo Lancia 2026 ha avuto un ruolo centrale, rappresentando oltre un quarto dei partecipanti. Tra gli iscritti, la sfida è stata serrata fino alla Power Stage finale, confermando il crescente interesse per il monomarca della Casa torinese.

A imporsi nella prima tappa del Trofeo è stato Simone Di Giovanni, in coppia con Andrea Colapietro, grazie a una gara intelligente e costante. Dietro di loro, Edoardo De Antoni e Martina Musiari hanno conquistato la seconda posizione con un finale brillante, mentre Moreno Cambiaghi e Giulia Paganoni hanno completato il podio. La categoria Master ha visto coincidere la classifica con l’assoluta, premiando ancora una volta l’esperienza dei piloti più maturi.

Tra gli esordienti, spicca la performance di Nicolò Ardizzone e Valentina Pasini, migliori tra gli Junior, che hanno gestito con intelligenza una gara difficile. Ottimo debutto anche per la coppia Lorenzo Verasco e Isabel Gross con la nuova Ypsilon HF Racing Rally6, capace di concludere in 42ª posizione assoluta, a ridosso delle più potenti Rally4 e Rally5.

In Francia, Yoann Bonato e Benjamin Boulloud hanno replicato il successo al Rallye Le Touquet Pas-de-Calais, prova d’apertura del Campionato di Francia. Nonostante le difficili condizioni meteorologiche, il sei volte campione di Francia ha portato la Ypsilon Rally2 HF Integrale alla vittoria con una prestazione impeccabile. Dopo una fase iniziale di studio, Bonato ha preso il comando nella seconda boucle notturna sotto la pioggia, consolidando poi il vantaggio prova dopo prova fino a chiudere con un margine netto di 79,9 secondi sugli avversari.

Il doppio trionfo in Italia e Francia segna un inizio straordinario per Lancia Corse HF, confermando la solidità e la versatilità del nuovo progetto tecnico. Il riconoscimento internazionale arriva in un momento chiave per il marchio, impegnato nella propria “Renaissance” sportiva e industriale.

Con 119 anni di storia alle spalle, Lancia continua a incarnare “l’eleganza italiana senza tempo”, con l’obiettivo di coniugare tradizione, innovazione e sostenibilità. La sfida rallistica appena iniziata sembra destinata a proseguire nel segno del successo: la prossima tappa del Trofeo Lancia è fissata per il Rally Due Valli, il 6 e 7 giugno 2026, dove verrà dato ufficialmente il via al campionato dedicato alla nuova Ypsilon HF Racing Rally6.

Un nuovo capitolo è iniziato: Lancia è tornata a vincere, e lo ha fatto subito, con classe e determinazione.