Paolo Del Debbio apre la stagione di Dritto e Rovescio con Matteo Salvini

Torna in prima serata su Retequattro Dritto e Rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio, con un primo appuntamento carico di attesa. Nella puntata questa sera, giovedì 3 settembre, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini sarà intervistato dal giornalista su temi centrali dell'attualità economica, politica e sociale italiana.



L'attenzione sarà puntata sulla durata dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, destinato a diventare il più longevo nella storia della Repubblica. Spazio anche ai temi della sicurezza e dell'immigrazione, approfonditi alla luce degli ultimi fatti di cronaca avvenuti a Torino e a Ceuta.



La trasmissione si soffermerà poi sull'andamento economico del Paese per analizzare, dopo quattro anni di governo Meloni, i dati e le prospettive che attendono l'Italia.



Interverranno, insieme agli approfondimenti e all'intervista principale, Simone Leoni di Forza Italia, Michele Gubitosa del Movimento 5 Stelle e Davide Faraone di Italia Viva, offrendo un confronto tra diverse visioni politiche sull'attualità.



L'appuntamento mira a fornire uno sguardo completo sulle sfide e le dinamiche che caratterizzano oggi la vita politica e sociale italiana, attraverso il confronto diretto con i protagonisti del governo e dell'opposizione.