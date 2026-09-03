Fanatics rinnova con UEFA: arrivano le carte Debut Patch per la Champions League

Fanatics Collectibles e UC3 hanno annunciato un rinnovo di sei anni della partnership per carte collezionabili, sticker e giochi di carte delle competizioni UEFA club, prolungando la collaborazione dal 2027 al 2033. L'accordo comprende la UEFA Champions League maschile e femminile, la UEFA Europa League, la UEFA Conference League, la UEFA Super Cup e la UEFA Youth League. Tutti i prodotti saranno realizzati da Fanatics Collectibles e distribuiti con il brand Topps.



La grande novità della stagione è il lancio del Debut Patch Program, un progetto esclusivo che permette ai collezionisti di possedere una card unica, contenente il patch indossato da un giocatore durante la sua prima partita nella UEFA Champions League. Ogni patch è autenticato, raccolto dopo il match e incapsulato in una card numerata 1/1, offrendo così ai tifosi una vera e propria porzione della storia calcistica europea.



La prima apparizione delle Debut Patch avverrà nella UEFA Champions League Chrome Collection di Topps, novità assoluta prevista per la stagione. Questo introduce una nuova frontiera nel collezionismo, grazie all'unione di memorabilia indossato e carte numerate, rendendo ancora più speciale il legame tra il tifoso e il giocatore.



Aleksander Čeferin, Presidente Uefa e Presidente del Consiglio di Amministrazione UC3, ha commentato: Rinnovare la nostra partnership con Fanatics per le competizioni UEFA club riflette la forza della nostra collaborazione e il nostro impegno condiviso al fine di distribuire prodotti d'eccellenza per fan e collezionisti di tutto il mondo. Fanatics sa come rendere speciali i grandi momenti. Siamo emozionati per cosa ci aspetta in futuro.



Michael Rubin, Founder e CEO di Fanatics, ha dichiarato: Il tempismo di questo annuncio - alla vigilia della stagione di Champions League - è incredibilmente significativo per noi, specialmente dal momento che Fanatics Collectibles sta continuando a espandere la sua presenza in tutta Europa. Insieme UEFA, gli European Football Clubs (EFC) e Fanatics continueranno a portare prodotti innovativi a fan e collezionisti per gli anni a venire - e attraverso novità come il Debut Patch continueranno a portarli sempre più vicini ai giocatori e i club che amano e supportano.



L'estensione della partnership, promossa da Relevent Football Partners, promette di rivoluzionare il settore del collezionismo calcistico europeo, offrendo ai fan un'esperienza ancora più diretta e personale con i momenti più iconici delle coppe UEFA.