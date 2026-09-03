I 24 Grana celebrano 30 anni di carriera con il nuovo singolo Stadera

I 24 Grana, storica band napoletana, celebrano i loro trent'anni di carriera con l'uscita del nuovo singolo digitale Stadera, disponibile dal 25 settembre. Il brano anticipa Bidonville, prossimo album inedito composto da 11 tracce e atteso per questo anniversario speciale.

Figura centrale nello scenario della musica indipendente italiana, i 24 Grana hanno costruito la propria identità artistica su sperimentazione sonora e profondità lirica. Il nuovo brano Stadera prende il nome da una via situata nella periferia orientale di Napoli, trasformando il paesaggio urbano e le sue storie in una narrazione universale sulla condizione esistenziale contemporanea.

Il gruppo offre una descrizione cinematografica e intensa del contesto metropolitano: Stadera: una galleria di immagini su un accompagnamento denso di groove. Una street view dove si avvicendano storie di persone ordinarie che portano il peso della solitudine - dichiarano i 24 Grana - La periferia con la sua mancanza di spazi di aggregazione, se non per qualche bar, è uno sfondo non soltanto urbano ma anche emotivo, tra precarietà e sofferenza. Tra il cemento di via Stadera solo di primo mattino si percepisce un'aria più fresca e leggera; il resto è tutto un faticoso tran-tran in un ambiente rumoroso e disumanizzato. Le chitarre scandiscono ritmiche e temi agrodolci, il basso e la batteria accompagnano con una ritmica malinconica e pulsante l'incedere delle giornate, l'elettronica cuce le scene del racconto, con rhodes e sintetizzatori ad aprire brevi squarci di cielo.

I 24 Grana sono Francesco Di Bella, Armando Cotugno, Renato Minale e Giuseppe Fontanella. Nati nella Napoli degli anni Novanta, si ispirano ad una profonda appartenenza partenopea anche nel nome, tratto da un'antica moneta del Regno di Napoli. La loro musica intreccia rock, dub, reggae, elettronica e tradizione napoletana in un linguaggio riconoscibile, capace di raccontare periferie, cambiamenti sociali e fragilità umane sia in napoletano che in italiano.

Nel corso della carriera hanno pubblicato album considerati pietre miliari come Loop, Metaversus, K-Album, Underpop, Ghostwriters e La stessa barca, lasciando il segno nella scena alternativa e con concerti in Italia e all'estero. Importanti anche le collaborazioni, tra cui quelle con Daniele Sinigallia e Steve Albini. Dopo una pausa iniziata nel 2011, la band si è ricostituita nel 2019 registrando un brano inedito agli Abbey Road Studios di Londra, preludio al fortunato album celebrativo A Raccolta (2022) e a un tour sold out.

Quest'anno, in occasione dei 30 anni, i 24 Grana rilanciano la loro poetica sulla realtà urbana contemporanea. I brani Stai-mai-ccà, Accireme e Carcere sono stati inoltre scelti per la colonna sonora del docufilm I Nisidiani, presentato con successo alla Mostra del Cinema di Venezia. Il prossimo album Bidonville promette di approfondire temi sociali e personali, con la consueta attenzione al racconto umano e urbano che caratterizza da sempre la band partenopea.