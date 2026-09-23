Nintendo Switch Sports Resort in anteprima allo Sport&Fun Village di Milano

Nintendo Switch Sports Resort sarà disponibile in anteprima il 26 e 27 settembre allo Sport&Fun Experience Village di Milano, all'Arco della Pace.

Il prossimo weekend, il cuore di Milano si trasformerà in una vera capitale dello sport e dell'intrattenimento grazie allo Sport&Fun Experience Village, evento presentato da Eurosport e Warner Bros. Discovery presso l'Arco della Pace e il Parco Sempione. L'appuntamento, in programma il 26 e 27 settembre dalle 10:00 alle 20:00, vedrà la partecipazione di Nintendo con un'anteprima molto attesa: Nintendo Switch Sports Resort, il nuovo titolo in uscita il 22 ottobre esclusivamente su Nintendo Switch 2.

All'interno di un'area interamente dedicata, i visitatori potranno vivere l'emozione di provare in anteprima il gioco, cimentandosi in 12 discipline tra sport classici e attività ricreative. Sarà possibile creare un proprio Mii o uno Sportsmate e sfruttare i nuovi controller Joy Con 2, utilizzandoli come racchette, archi e manubri. Sulle 7 postazioni di gioco presenti, il pubblico potrà confrontarsi da solo o in compagnia in sport come boxe, tennistavolo, tiro con l'arco, tennis, pallavolo, bowling, basket, golf, lotta di pollici, oltre a discipline più spettacolari come skateboard, moto d'acqua e idrovolante.

Nintendo Switch Sports Resort rappresenta il ritorno sull'Isola di Wuhu, celebre ambientazione già protagonista su Wii. Grazie agli intuitivi comandi di movimento dei Joy-Con 2, i giocatori avranno modo di divertirsi sia in famiglia che con gli amici, riscoprendo la magia dei party game sportivi firmati Nintendo. L'evento offre non solo l'opportunità di giocare in anteprima, ma anche di immergersi nel clima energico e collettivo dello sport, in uno spazio che accoglierà anche aree dedicate a basket, ciclismo, climbing, fitness, padel, sci, tennis e molto altro.

L'ingresso allo Sport&Fun Experience Village sarà gratuito e rivolto a tutte le generazioni, confermando Milano come centro dell'intrattenimento sportivo per un fine settimana tutto da vivere. Nintendo si conferma tra i protagonisti dell'evento, pronta a regalare momenti indimenticabili in attesa della release ufficiale prevista per il 22 ottobre.