Leapmotor accelera l’espansione in Europa con una rete di oltre 800 punti vendita

Leapmotor continua a rafforzare la propria presenza nel mercato europeo, sostenuta dalla collaborazione con l’ecosistema Stellantis. Il marchio cinese di veicoli elettrici ha superato quota 800 punti vendita e assistenza in tutta Europa, di cui 125 solo in Italia, raddoppiando il numero rispetto al 2024. Il risultato rappresenta una tappa cruciale per l’espansione del marchio, confermando la fiducia dei concessionari e la solidità della strategia di crescita adottata negli ultimi anni.

La rete europea di concessionari e officine autorizzate permette a Leapmotor di garantire un servizio capillare, grazie all’integrazione con il sistema di distribuzione e assistenza di Stellantis. Questa vicinanza ai clienti costituisce un vantaggio strategico per costruire fiducia, aumentare la rapidità del servizio e superare le barriere che tradizionalmente hanno limitato la diffusione dei marchi cinesi nel settore dei veicoli elettrici.

Durante il 2025, Leapmotor ha accelerato ulteriormente la propria espansione avviando operazioni in nuovi mercati europei come Bulgaria, Croazia, Ungheria, Repubblica Ceca, Danimarca, Islanda, Irlanda, Slovacchia, Slovenia e Svezia. L’allargamento geografico consolida la strategia di crescita del gruppo, che punta a rendere l’esperienza di vendita e assistenza facilmente accessibile in ogni angolo del continente.

A sostenere questa espansione c’è una base industriale e commerciale ormai consolidata, oltre a un portafoglio di prodotti sempre più competitivo. Tra i modelli attualmente più richiesti figurano la compatta elettrica T03, il SUV C10 e la berlina B10, tutti accomunati da contenuti tecnologici di rilievo e un posizionamento orientato al valore. L’azienda prevede inoltre di ampliare la propria offerta con l’arrivo di nuovi modelli: la B10 REEV Hybrid, una versione ibrida a ricarica esterna; la hatchback elettrica B05 BEV; e il futuro crossover completamente elettrico B03X.

Secondo quanto emerge, il marchio sta suscitando un crescente interesse da parte di investitori, partner commerciali e concessionari. Leapmotor sta vivendo un forte slancio di mercato, alimentato da una gamma moderna e da una strategia di distribuzione integrata con una delle reti più estese d’Europa, quella di Stellantis.

Con questa crescita, Leapmotor conferma la propria posizione come uno dei protagonisti emergenti nel panorama dei veicoli elettrici europei, pronta a consolidare la propria presenza grazie a una rete sempre più diffusa e a un’offerta di prodotti in rapida evoluzione.

Leapmotor accelera l'espansione in Europa con una rete di oltre 800 punti vendita

