Leapmotor aggiorna la B10: arriva la guida One-Pedal e una connettività più evoluta

Leapmotor ha annunciato il rilascio di un nuovo aggiornamento software Over‑The‑Air (OTA) per la sua berlina B10, un intervento che segna un passo avanti importante nell’evoluzione digitale del marchio. L’aggiornamento, avviato a inizio febbraio e attualmente in fase di distribuzione su tutta la gamma, mira a migliorare comfort, connettività e sicurezza, confermando l’attenzione di Leapmotor per l’evoluzione continua del proprio ecosistema tecnologico senza la necessità di recarsi in officina.

Il nuovo software introduce la funzione di guida One-Pedal, una tecnologia che consente di gestire in modo quasi integrale accelerazione e decelerazione tramite il pedale dell’acceleratore. Grazie a una logica di recupero energetico ottimizzata, il sistema promette una guida più fluida e un incremento dell’efficienza complessiva.

La connettività rappresenta un altro fronte su cui l’aggiornamento interviene in modo deciso. Il supporto nativo per Apple CarPlay e Android Auto, ora disponibile sia in modalità cablata sia wireless, permette un accesso semplificato e stabile alle principali app per smartphone, rendendo l’esperienza a bordo più intuitiva e completa.

Anche l’interfaccia di bordo beneficia di un sostanziale affinamento. Leapmotor ha introdotto nuove opzioni di personalizzazione dei comandi al volante, che consentono ai conducenti di configurare scorciatoie per funzioni ADAS o per le diverse modalità di guida. L’obiettivo è offrire un’interazione più naturale e immediata con i principali sistemi del veicolo.

L’esperienza d’uso del sistema infotainment è stata a sua volta ottimizzata. Il nuovo layout a schermo diviso per la navigazione migliora la visibilità delle informazioni quando si utilizzano più applicazioni contemporaneamente, mentre la funzione “Quick Start” riduce i tempi di avvio del sistema grazie a un precaricamento più rapido. Sono stati inoltre ottimizzati il promemoria del rilevamento della presenza di vita a bordo e i comportamenti delle funzioni di assistenza alla guida, tra cui l’ACC (Adaptive Cruise Control) e l’LCC (Lane Centering Control), garantendo una decelerazione più progressiva in curva.

L’aggiornamento OTA sarà notificato direttamente a bordo ai clienti, che potranno scegliere di installarlo immediatamente tramite l’interfaccia del veicolo.

Questo nuovo passo tecnologico conferma la strategia del marchio orientata al miglioramento continuo e alla digitalizzazione dell’esperienza di guida, rendendo la B10 un modello sempre più competitivo nel segmento delle berline elettriche intelligenti.