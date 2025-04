Leapmotor al Salone dell’Auto di Shanghai: premiere di B01 e lancio di B10

Dal modesto stand del 2019 a un imponente spazio di oltre 1.000 metri quadrati nel 2025, la presenza di Leapmotor al Salone Internazionale dell’Auto di Shanghai, inauguratosi il 23 aprile, testimonia una crescita a dir poco straordinaria. Un’espansione che non si limita agli spazi espositivi, ma che si riflette in modo significativo sulle vendite, con la casa automobilistica cinese che ha raggiunto le 300.000 unità nel 2024, raddoppiando il risultato dell’anno precedente.

L’edizione 2025 del Salone di Shanghai ha visto Leapmotor presentare al pubblico la sua gamma completa di veicoli elettrici, con un focus particolare sul debutto mondiale della B01, un’attesa berlina del segmento C che promette di coniugare accessibilità e contenuti tecnologici all’avanguardia.

Al Salone dell’Auto, Leapmotor ha messo in vetrina tutta la forza innovativa della sua offerta di veicoli elettrici, evidenziando i progressi tecnologici che sta portando ai consumatori attraverso la sua nuova architettura LEAP 3.5. L’intera gamma di prodotti Leapmotor, che include sia veicoli elettrici puri che ibridi ad autonomia estesa, è rappresentata dalle B e C Series, affiancate dalla T03, un modello di successo nel segmento A a livello globale.

Lo stand Leapmotor offre ai visitatori coinvolgenti zone interattive dedicate alla B Series e alla tecnologia LEAP 3.5, oltre a un’area di intrattenimento pensata per far sperimentare da vicino la filosofia del marchio: offrire tecnologia all’avanguardia a prezzi competitivi, con l’obiettivo di portare più felicità nei viaggi e nella vita quotidiana.

LEAPMOTOR B SERIES: la nuova frontiera della mobilità elettrica globale

La nuova B-Series rappresenta un pilastro fondamentale della strategia globale di Leapmotor, concentrandosi sul segmento più dinamico e rilevante del mercato automobilistico mondiale, con una gamma di prodotti che include sia SUV che berline. Entro la fine del 2025, saranno disponibili per l’acquisto tre modelli chiave: B10, B05 e B01, progettati per soddisfare le diverse esigenze degli utenti a livello globale.

La B-Series adotta l’architettura tecnologica LEAP 3.5, un sistema avanzato e completamente integrato che si distingue per tecnologia intelligente, intrattenimento di alto livello, qualità costruttiva e un design attentamente calibrato sulle esigenze dei clienti. Questa architettura promette un’esperienza di guida entusiasmante, una guida intelligente end-to-end di ultima generazione e un’autonomia che supera i 600 km in modalità puramente elettrica.

Il 10 aprile 2025, Leapmotor ha lanciato in Cina il primo modello della nuova B-Series, la Leapmotor B10, un’auto pensata per i mercati globali e posizionata strategicamente nel cuore del competitivo segmento C-SUV. L’accoglienza del mercato è stata straordinaria: nelle prime 48 ore dal lancio, gli ordini del B10 hanno superato le 31.688 unità, con oltre 10.016 prenotazioni registrate nella sola prima ora. La promessa del B10 è chiara: “tecnologia per tutti, qualità senza compromessi”.

Parallelamente al lancio in Cina, il B10 ha iniziato i test su strada finalizzati all’ottimizzazione del prodotto in vista del suo debutto sui mercati esteri nel corso del 2025. Costruito sulla base della rivoluzionaria architettura tecnologica LEAP 3.5, il B10 ridefinisce gli standard tecnologici dei SUV mainstream, semplificando la vita a bordo degli automobilisti grazie a caratteristiche di spicco: un chipset Qualcomm 8155, il migliore della categoria, che garantisce una risposta fluida e rapida in ogni situazione; una lunga autonomia, che spazia dai 510 km della versione entry-level ai 600 km delle varianti con batteria di fascia alta; e una sicurezza attiva avanzata, che include un sistema di controllo della stabilità in caso di scoppio degli pneumatici. Il modello di punta è inoltre equipaggiato con un radar laser e doppi chip Qualcomm di ultima generazione, con aggiornamenti software disponibili tramite OTA (Over-The-Air).