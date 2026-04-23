Alcantara protagonista al Car Design Award 2026 e alla Milano Design Week

Alcantara consolida la sua presenza come punto di riferimento nel panorama del design internazionale diventando partner del Car Design Award 2026, il prestigioso premio ideato dalla rivista Auto&Design che celebra l'eccellenza e l'innovazione degli studi di design automobilistico di tutto il mondo. L'evento si è tenuto presso l'ADI Design Museum durante la Milano Design Week, offrendo uno scenario d'eccezione per un confronto sui nuovi linguaggi del design contemporaneo.

La collaborazione tra Alcantara e i principali centri stile automotive prosegue da anni: la versatilità del materiale supporta la creatività dei designer, permettendo la realizzazione di interni personalizzati per ogni brand, dai colossi come Stellantis e Renault ai marchi luxury quali BMW e Ferrari. Questa sinergia consente di abbinare estetica, funzionalità e innovazione, in un'ottica sempre più sostenibile e orientata alle performance richieste dal mercato moderno.

L'impegno di Alcantara si rinnova anche nella creazione del trofeo Traccia, realizzato in materiale Alcantara e firmato ERRE Company, simbolo dei valori di emozione, funzione e responsabilità ambientale che guidano la filosofia aziendale.

Durante la settimana del design milanese, Alcantara presenta il progetto Atelier Alcantara: un laboratorio espositivo allestito all'ADI Design Museum dove l'azienda si confronta con giovani talenti provenienti da università internazionali come Kingston School of Art e Istituto Europeo di Design di Milano. Con il Car Design Award e Atelier Alcantara, l'azienda conferma il suo impegno nell'immaginare il design come spazio condiviso tra arte, industria e sostenibilità. Un impegno che oggi si traduce anche in piattaforme di dialogo internazionale, dove materiali e idee diventano strumenti per costruire un futuro più consapevole e creativo, afferma Eugenio Lolli, Presidente e AD di Alcantara S.p.a.

L'installazione si articola in tre aree tematiche dedicate ad automotive, moda e design di prodotto, presentando i lavori realizzati dagli studenti e offrendo un vero atelier esperienziale, con la possibilità di interagire con texture, moodboard e configuratori auto. Questo format rappresenta l'evoluzione di una collaborazione costante tra Alcantara e le realtà formative, generando valore reciproco: gli studenti acquisiscono competenze concrete, mentre l'azienda trae ispirazione dai nuovi approcci progettuali.

In questa prospettiva si inserisce la recente nomina di Chris Lefteri come Design Ambassador and Advocate di Alcantara. Designer di fama internazionale, Lefteri è riconosciuto come uno degli esperti più autorevoli nel campo dei materiali e del design sensoriale. La sua collaborazione rafforza la strategia del marchio di coinvolgere la comunità creativa e promuovere la riflessione sul ruolo del materiale nel design. Alcantara è da sempre al crocevia tra innovazione dei materiali, creatività e cultura del design. Sono entusiasta di collaborare con un'azienda che comprende il potere dei materiali non solo come elementi funzionali, ma come veri e propri motori di emozione e visione progettuale, sottolinea Lefteri.

Fondata nel 1972 e certificata Carbon Neutral dal 2009, Alcantara rappresenta una delle eccellenze del Made in Italy, scelta dai brand più prestigiosi nei settori automotive, moda, interior design, home décor ed elettronica di consumo. Il materiale si distingue per sensorialità, estetica, funzionalità e un impegno concreto verso la sostenibilità, testimoniato anche dalla pubblicazione annuale del Bilancio di Sostenibilità certificato da EY.