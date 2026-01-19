Leapmotor B10 REEV Hybrid debutta in Italia: tecnologia, autonomia e prezzo competitivo

La nuova Leapmotor B10 REEV Hybrid arriva ufficialmente in Italia, portando con sé una proposta inedita nel segmento delle ibride con tecnologia elettrica a estensione di autonomia. Dopo il recente debutto al Salone dell’Auto di Bruxelles, la vettura si prepara al lancio nazionale con un’offerta di ingresso decisamente competitiva: 25.900 euro nella versione Life e 27.400 euro nella versione Design, dedicate a chi effettua permuta o rottamazione.

Cuore del progetto è il sistema Range Extended Electric Vehicle (REEV), pensato per combinare l’efficienza dell’elettrico con la praticità della lunga percorrenza. La B10 utilizza un motore a trazione completamente elettrica integrato da un generatore a benzina da 1,5 litri che ricarica la batteria durante la marcia. Con la batteria da 18,8 kWh, l’autonomia in modalità puramente elettrica raggiunge 80 km (dati preliminari WLTP), mentre il generatore estende la percorrenza complessiva fino a 900 km.

Il sistema REEV consente inoltre di scegliere tra quattro modalità di utilizzo dell’energia — EV+, EV, Fuel e Power+ — ottimizzando l’efficienza o le prestazioni a seconda del tipo di guida. Questa flessibilità rende la vettura adatta sia all’ambiente urbano sia ai lunghi viaggi.

Sul piano del design, la B10 REEV Hybrid propone dimensioni compatte ma un’abitabilità sorprendente: 4.530 mm di lunghezza, 1.885 mm di larghezza e 1.655 mm di altezza, con un passo di 2.735 mm. Lo spazio interno è stato progettato per garantire comodità quotidiana e si distingue nel segmento per il miglior spazio per la testa. L’abitacolo offre materiali di pregio come i sedili anteriori in eco‑pelle riscaldati e ventilati, a conferma della cura ergonomica e del comfort che caratterizzano il modello.

Sul fronte tecnologico, la B10 REEV Hybrid è equipaggiata con il nuovo sistema operativo LEAP OS 4.0 Plus, gestito dal chipset Qualcomm 8155. Il sistema alimenta un display centrale HD da 14,6 pollici con risoluzione 2.5K. L’interfaccia, completamente personalizzabile e ispirata agli smartphone, è accompagnata da un impianto audio di livello premium con 12 altoparlanti, offrendo un’esperienza digitale moderna e coinvolgente.

La sicurezza è uno dei pilastri del progetto. L’architettura del veicolo presenta una struttura ad alta resistenza con rigidità torsionale migliorata, sette airbag di serie e 17 funzioni ADAS che assistono il conducente in molteplici scenari di guida. L’impegno verso la sicurezza è stato riconosciuto ufficialmente: la Leapmotor B10 ha ottenuto cinque stelle nei test Euro NCAP, confermando gli elevati standard di protezione e affidabilità.

La gamma italiana si articola in due allestimenti, Life e Design. La versione Life, già concepita come full‑optional, include dotazioni come pompa di calore, integrazione Apple CarPlay e Android Auto, navigazione connessa e pacchetto ADAS L2 advance. La variante Design aggiunge elementi premium come il portellone elettrico, il volante riscaldato e i sedili anteriori regolabili elettricamente, riscaldati e ventilati. Entrambe le versioni sono disponibili in sei colorazioni esterne e tre ambientazioni interne, pensate per soddisfare un pubblico eterogeneo composto da utenti urbani, giovani famiglie e automobilisti alla ricerca di un passo in avanti naturale rispetto ai B‑SUV tradizionali.

Gli ordini della B10 REEV Hybrid apriranno il 27 gennaio, con prezzi di listino fissati a 29.900 euro per la versione Life e 31.400 euro per la Design. L’offerta di lancio rappresenta un punto di accesso competitivo per chi desidera entrare nel mondo dell’elettrico senza rinunciare a praticità e autonomia.

Con questo debutto, Leapmotor rafforza la sua presenza sul mercato europeo e propone al pubblico italiano una nuova alternativa di mobilità intelligente, connessa e sostenibile. Una vettura che punta a dare un volto concreto alla transizione verso l’elettrico esteso, con un mix convincente di tecnologia avanzata, comfort e convenienza.