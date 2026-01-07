Leapmotor conquista il primo posto tra i marchi NEV cinesi emergenti con consegne record nel 2025

Nel 2025 Leapmotor ha raggiunto un traguardo storico, affermandosi come primo marchio cinese emergente nel settore dei veicoli elettrici di nuova generazione (NEV). Con 596.555 veicoli consegnati a livello globale, l’azienda ha registrato una crescita del 103% rispetto all’anno precedente, dimostrando una solidità e una competitività sempre maggiori nel panorama automobilistico internazionale.

Il solo mese di dicembre ha contribuito con 60.423 consegne sull’intera gamma di modelli, un risultato che sottolinea la costante accelerazione del marchio e la sua capacità di consolidare la propria leadership in un mercato dell’e-mobility in continua evoluzione.

Durante il 2025 Leapmotor ha rafforzato la propria posizione tecnologica e ampliato il portafoglio prodotti. Tra i momenti più significativi figurano il lancio della piattaforma LEAP 3.5 e l’introduzione dei modelli di punta SUV B10 e berlina B01, oltre alla coupé sportiva Lafa5 (B05) e al modello A10 (B03X) presentati nei principali saloni internazionali. Il debutto del concept D19, SUV di segmento E, ha offerto un’anteprima concreta della direzione futura del marchio.

L’espansione globale è proseguita con l’ingresso di Leapmotor nei mercati del Sud America e dell’Africa, arrivando a contare oltre 1.700 punti vendita nel mondo. Sul fronte finanziario, il 2025 ha segnato una tappa cruciale: per la prima volta, l’azienda ha registrato un utile netto semestrale positivo e tre trimestri consecutivi in utile, accompagnati dal traguardo simbolico della produzione del milionesimo veicolo.

L’anno è culminato con i festeggiamenti per il decimo anniversario della fondazione, avvenuti a Hangzhou con gli eventi dedicati al tema “Upward, Leading the Race”. L’iniziativa ha riunito utenti, partner, fornitori, investitori e media per ripercorrere un decennio di innovazione e per riaffermare la visione strategica dell’azienda. Leapmotor ha ribadito come la combinazione di una solida base tecnologica e di un approccio pragmatico resti il pilastro per passare da semplice follower a protagonista globale della transizione elettrica.

Fondata nel 2015 e guidata dal suo fondatore Zhu Jiangming, ingegnere elettronico con oltre trent’anni di esperienza, Leapmotor è oggi una realtà tecnologica integrata nel cuore dello Zhejiang, con competenze che spaziano dalla progettazione alla produzione di veicoli elettrici intelligenti, sistemi di guida assistita, motori elettrici e soluzioni cloud per la connettività. L’azienda mantiene un forte orientamento alla vertical integration: circa il 65% dei componenti è sviluppato e prodotto internamente, tra cui innovazioni come il motore elettrico otto‑in‑uno, la tecnologia Cell‑To‑Chassis (CTC) e l’architettura elettronica “quattro‑in‑uno”.

Con una gamma di modelli che comprende B01, B10, C16, C10, C11, C01 e T03, disponibile sia in versioni 100% elettriche sia a autonomia estesa, Leapmotor prosegue il proprio percorso orientato all’utente e alla sostenibilità.

Dal 2023 l’alleanza con il gruppo Stellantis, rafforzata nel 2024 con la creazione della joint venture Leapmotor International, rappresenta la chiave per accelerare la presenza del marchio sui mercati globali.

Il 2025 si chiude come un anno di espansione strategica e di trasformazione per Leapmotor, che ora guarda al futuro con l’obiettivo di consolidare la propria posizione tra i leader mondiali della mobilità elettrica.