Leapmotor conquista novembre: record di immatricolazioni e crescita costante in Italia

Leapmotor chiude il mese di novembre con un risultato da primato nel mercato automobilistico italiano. La giovane casa automobilistica specializzata nella mobilità elettrica, attiva nel nostro Paese da appena un anno nell’ambito della joint venture con Stellantis, registra 2.211 immatricolazioni raggiungendo l’1,8% di quota del mercato totale e il 3% nel segmento dei privati. Si tratta del miglior risultato di sempre per il marchio in Italia, a conferma di una crescita rapida e costante nel corso del 2025.

“Si tratta di un risultato particolarmente importante tenuto conto che il marchio è una vera e propria start-up che è operativa in Italia soltanto da un anno e ha ottenuto nel corso degli ultimi mesi una crescita costante”, ha dichiarato il Country Manager Leapmotor Italia.

L’ascesa del brand si fa ancora più evidente nel mercato delle vetture completamente elettriche (BEV). A novembre, Leapmotor ha raggiunto una quota del 14,4%, conquistando il secondo posto assoluto nella classifica nazionale del segmento e confermando lo stesso piazzamento nel canale dei privati, dove la quota sale al 17,4%.

Tra i modelli, la T03 si distingue come la seconda vettura elettrica più venduta in Italia, una performance decisiva nel consolidare l’immagine di Leapmotor come marchio competitivo e accessibile nel panorama dell’elettrico. Anche i modelli B10 e C10 mostrano risultati rilevanti: la B10 si posiziona prima nel canale privati tra i C SUV e seconda nel segmento complessivo dei C SUV elettrici con una quota del 10,4%, mentre la C10 conquista la seconda posizione tra i D SUV elettrici nel canale privati, con il 18,1% di quota.

Nei primi undici mesi dell’anno, Leapmotor conferma una solida progressione: 5,6% di quota di mercato tra le vetture elettriche, quarto posto nazionale per brand e obiettivo dichiarato di raggiungere entro fine anno il podio delle vetture BEV. Nel canale dei privati, l’azienda ha già ottenuto il terzo posto con una quota del 10%, mentre la T03 continua a trainare il successo con un 27,9% di quota tra le city car elettriche.

L’espansione in Italia rappresenta un tassello strategico per Leapmotor, che mira a coniugare tecnologia, sicurezza e accessibilità in un settore sempre più competitivo. Il marchio si definisce impegnato nella realizzazione di veicoli intelligenti che uniscono innovazione tecnica e sicurezza senza compromessi, obiettivo rafforzato dall’apertura del nuovo Automotive Safety Laboratory, struttura dedicata allo sviluppo e al collaudo delle più moderne soluzioni per la protezione dei passeggeri.

Con questi risultati, Leapmotor segna un traguardo significativo in un contesto automobilistico in piena trasformazione, confermandosi tra i protagonisti della mobilità elettrica e ponendo le basi per un 2026 di ulteriore consolidamento nel mercato europeo.