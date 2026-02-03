Leapmotor: crescita record a gennaio e leadership nel mercato elettrico privati

Leapmotor inizia il 2026 con un risultato sorprendente, consolidando la propria posizione nel mercato italiano della mobilità elettrica. Nel mese di gennaio il marchio, parte della joint venture Leapmotor International sotto il gruppo Stellantis, ha raggiunto 1.118 immatricolazioni secondo i dati Dataforce. Questo traguardo corrisponde a una quota dello 0,8% del mercato totale e dell’1,3% nel comparto dei privati, segnando un incremento del 594% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Un progresso che pone Leapmotor come il marchio con la crescita più rapida nel panorama automobilistico nazionale.

“Questo risultato è particolarmente significativo se consideriamo che Leapmotor è una start‑up a tutti gli effetti: siamo operativi in Italia da poco più di un anno e negli ultimi mesi abbiamo registrato una crescita costante e strutturata”, ha spiegato il Country Manager di Leapmotor Italia.

La crescita più evidente arriva dal segmento delle auto elettriche, dove Leapmotor ha conquistato la leadership nel canale privati con una quota del 16,3%, mantenendo anche la seconda posizione nel mercato BEV complessivo con l’11,2%. Questi risultati testimoniano come il marchio stia consolidando la propria presenza mese dopo mese, guadagnandosi la fiducia di un pubblico sempre più orientato verso soluzioni sostenibili e tecnologiche.

A trainare il successo del brand è stata soprattutto la T03, che si conferma l’auto elettrica più venduta in Italia nel mese di gennaio. Tuttavia, non passa inosservata la performance della nuova B10, che ha conquistato la seconda posizione nel segmento dei C‑SUV BEV con una quota del 13,92%, dimostrando la capacità del marchio di coprire diverse fasce di mercato con modelli adatti a differenti esigenze.

Leapmotor continua così a rafforzare la propria missione di unire tecnologie d’avanguardia a una sicurezza senza compromessi. L’apertura dell’Automotive Safety Laboratory testimonia questo impegno, confermando la volontà del marchio di proteggere ogni viaggio e guidare il settore verso un futuro più sicuro.

Con questi risultati, Leapmotor si impone come protagonista nel mercato elettrico italiano, pronta a consolidare ulteriormente la propria crescita nei prossimi mesi e a contribuire in modo decisivo alla diffusione della mobilità sostenibile.