Leapmotor domina il mercato elettrico italiano a febbraio con oltre 5.000 immatricolazioni

Nel mese di febbraio 2026 il marchio Leapmotor ha segnato un risultato storico nel panorama della mobilità elettrica in Italia. Secondo i dati elaborati da Dataforce, il brand ha raggiunto 5.006 immatricolazioni, conquistando una quota di mercato del 3,2% nel totale vetture e del 6% nel comparto privati. Questa performance rappresenta un incremento del 2.196% rispetto allo stesso mese del 2025, ponendo Leapmotor come il marchio con la crescita più rapida dell’intero settore.

L’ascesa del produttore, parte della joint venture Leapmotor International sostenuta da Stellantis, si conferma solida e in costante accelerazione. Il dato più rilevante arriva dal comparto delle auto completamente elettriche, dove Leapmotor ha conquistato una posizione di assoluta leadership. A febbraio, infatti, il brand ha raggiunto una quota del 39,3% nel mercato totale BEV e una quota del 51,4% nel canale dei privati.

Tra i modelli protagonisti spicca la T03, eletta auto elettrica più venduta in Italia nel mese di febbraio. La citycar di Leapmotor è risultata anche la seconda citycar più immatricolata nel Paese, subito dopo la Fiat Pandina, e si è posizionata quarta assoluta tra tutti i modelli venduti, dietro a Fiat Pandina, Jeep Avenger e Fiat Grande Panda. A rafforzare la gamma, la nuova B10 ha confermato la terza posizione nel segmento dei C‑SUV elettrici, risultato che diventa ancora più rilevante considerando il secondo posto nel solo canale privati.

“A poco più di un anno dal lancio in Italia, abbiamo raggiunto la leadership nel mercato elettrico e consegnato oltre 5.000 vetture in un solo mese. Un traguardo storico per Leapmotor che conferma la bontà del percorso intrapreso e che ci trasmette tanto ottimismo per il futuro” ha dichiarato Federico Scopelliti, Country Manager di Leapmotor Italia.

Il marchio, attivo nella produzione di veicoli intelligenti, continua a spingere sull’integrazione tra tecnologia avanzata e sicurezza. L’apertura del nuovo Automotive Safety Laboratory testimonia l’impegno costante dell’azienda nella realizzazione di vetture progettate per proteggere ogni viaggio e guidare il settore verso un futuro più sicuro.

Con queste cifre, Leapmotor consolida la propria posizione come protagonista della transizione elettrica in Italia, segnando un punto di svolta nel mercato e preparando il terreno per ulteriori successi nei mesi a venire.