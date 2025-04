Leapmotor e Andrea Castrignano: una partnership di eccellenza alla Design Week 2025 di Milano.

Leapmotor, protagonista nel settore dei veicoli elettrici, annuncia una prestigiosa collaborazione con Andrea Castrignano, celebre designer italiano noto per la sua visione innovativa e la capacità di rendere accessibile il complesso mondo dell’architettura d’interni. Questa sinergia inedita culminerà in occasione della Design Week 2025, che animerà Milano dal 7 al 13 aprile con oltre 1.000 eventi distribuiti nei 10 distretti della città.

Il sodalizio tra Leapmotor e Andrea Castrignano nasce dalla condivisione di valori fondamentali come l’innovazione e la sostenibilità. Leapmotor, con la sua avanzata tecnologia Range-Extended EV (REEV), offre un’esperienza di guida elettrica senza compromessi sull’autonomia. Andrea Castrignano, dal canto suo, ha rivoluzionato il design d’interni con un approccio moderno e attento alla sostenibilità.

Durante la Milano Design Week 2025, Leapmotor e Andrea Castrignano presenteranno il progetto POP ‘n Plates presso l’esclusiva location Swiss Corner in Via Palestro. Questo spazio, arricchito da interni ed esterni personalizzati, accoglierà professionisti e appassionati di design e nuove tecnologie. L’evento vedrà la partecipazione di prestigiosi partner come Weissestal, Giovanardi, Sambonet, MARCOROSSI artecontemporanea e Quattroterzi, promettendo un forte impatto visivo e mediatico.

L’attrazione principale sarà la prima esposizione al pubblico italiano del Leapmotor C10 REEV, un elegante e confortevole D-SUV che per l’occasione si vestirà di un’inedita livrea Cherry Andrea Castrignano. Gli ospiti avranno inoltre l’opportunità esclusiva di effettuare un Test Drive nel cuore di Milano, sperimentando in prima persona le innovative caratteristiche del veicolo.

Il Leapmotor C10 Range-Extended EV (REEV) combina un motore elettrico da 158 kW (215 CV) con un motore a combustione interna (ICE) da 1,5 litri. La sua batteria da 28,4 kWh garantisce un’autonomia elettrica di 145 km (WLTP), mentre l’autonomia totale combinata supera i 970 km. La tecnologia REEV permette al veicolo di operare principalmente in modalità elettrica, con il motore termico che interviene per ricaricare la batteria ed estendere l’autonomia, offrendo una combinazione ineguagliabile di efficienza, potenza e flessibilità, ideale per chi necessita di affrontare lunghe distanze.

La collaborazione con Andrea Castrignano rappresenta per Leapmotor una vetrina di prestigio per sottolineare il proprio impegno verso l’innovazione accessibile e la sostenibilità in un contesto internazionale di grande rilevanza come la Design Week 2025. Questo evento promette di essere un appuntamento imperdibile per scoprire le ultime tendenze nel mondo del design e della mobilità elettrica.