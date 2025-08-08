Leapmotor e Gruppo Grimaldi: la Grande Tianjin salpa da Shanghai verso l’Europa con oltre 2.500 veicoli elettrici

Leapmotor ha celebrato oggi il varo della Grande Tianjin, la nuova nave del Gruppo Grimaldi, rafforzando ulteriormente la partnership strategica tra le due aziende. Tra pochi giorni, l’imponente unità partirà dal porto di Shanghai diretta verso l’Europa, trasportando nel suo viaggio inaugurale oltre 2.500 veicoli elettrici Leapmotor.

“L’innovazione cinese dei veicoli elettrici sta navigando in tutto il mondo e Leapmotor è orgogliosa di essere al timone di questo movimento”, ha dichiarato Tianshu Xin, CEO di Leapmotor International. “Con grandi partner come Grimaldi, la nostra presenza oggi si estende in più di 30 Paesi, con oltre 1.500 punti vendita e assistenza a livello globale e consegne complessive che superano le 800.000 unità di smart EV”.

Il Gruppo Grimaldi, partner logistico di Leapmotor dal 2022, garantisce una capacità di movimentazione di 22.500 veicoli al mese dalla Cina all’Europa, confermandosi come player chiave nel trasporto marittimo di auto elettriche.

I numeri del 2025 segnano un momento storico per Leapmotor: nel periodo gennaio-luglio, il marchio ha registrato vendite record con 271.793 unità consegnate tra mercato interno ed export, un aumento del 149% su base annua. Questo risultato ha permesso all’azienda di diventare la start-up NEV numero uno in Cina, consolidando la propria posizione anche a livello internazionale.

La gamma Leapmotor continua a crescere rapidamente. Dopo il successo della citycar T03 100% Electric, del C10 BEV e dei SUV elettrici Range Extended di segmento D, a settembre 2025 arriverà il nuovo B10, il primo modello globale della Serie B. Si tratta di un C-SUV elettrico che unisce eleganza, dinamismo e tecnologia, pensato per clienti attenti al design e alla sostenibilità.

Costruito sulla piattaforma LEAP3.5, il B10 offrirà 17 sistemi avanzati di assistenza alla guida, un cockpit intelligente e due opzioni di batteria con autonomie fino a 361 km e 434 km. La ricarica veloce garantirà tempi ridotti di fermata, rendendolo ideale sia per l’uso urbano che per i lunghi viaggi.

Con la Grande Tianjin in rotta verso l’Europa e il lancio imminente del B10, Leapmotor conferma la sua strategia di espansione globale e il ruolo centrale nell’innovazione dei veicoli elettrici, portando la mobilità a zero emissioni su scala mondiale.