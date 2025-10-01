Leapmotor festeggia la produzione di un milione di veicoli in Cina

Leapmotor ha raggiunto uno storico traguardo nel suo viaggio verso l’innovazione e la leadership nel settore dei veicoli elettrici in Cina. La casa automobilistica ha annunciato di aver prodotto il suo milionesimo veicolo, diventando così la seconda start-up cinese del settore delle auto elettriche ad entrare nel “Million Club”. Questo risultato è una conferma del rapido e costante sviluppo di Leapmotor, che si distingue per la sua capacità di “perseguire il progresso mantenendo stabilità e crescita”.

Uno degli aspetti più sorprendenti di questo successo è l’incredibile velocità con cui è stato raggiunto: Leapmotor ha impiegato solo 343 giorni per passare da 500.000 a un milione di veicoli prodotti, stabilendo un record tra le start-up cinesi del settore. Questa rapidità testimonia il riconoscimento del mercato verso Leapmotor e il passaggio dell’azienda a una nuova fase di sviluppo su larga scala e di alta qualità.

Alle spalle di questo “fenomeno Leap” c’è una strategia solida basata su ricerca e sviluppo globali e tecnologia inclusiva. Leapmotor continua a guidare le classifiche di vendita dei marchi NEV cinesi da gennaio ad agosto 2025, con un volume di consegne che supera le 320.000 unità. Riconosciuta per le sue prestazioni di mercato e capacità tecnologiche, l’azienda è stata selezionata tra le Fortune China 500 e le 500 migliori imprese manifatturiere della Cina nel 2025, confermando la sua forza globale.

La rapidità di Leapmotor nel raggiungere un vasto pubblico esemplifica la potenza del suo nuovo sistema di alimentazione, caratterizzato da una strategia di sviluppo di alta qualità che si concentra prima sulla solidificazione delle basi e poi sull’accelerazione verso obiettivi ambiziosi. Zhu Jiangming, fondatore, presidente e CEO di Leapmotor, ha dichiarato durante la cerimonia: “In 5 anni siamo passati dal primo Leapmotor S01 alla 500.000esima auto Leapmotor. In meno di un anno, abbiamo completato il roll-off da 500.000 a 1 milione di unità, il che dimostra che la crescita di Leapmotor è diventata sempre più veloce. Speriamo, nel prossimo anno, di assistere ad un aggiuntivo milione di Leapmotor che usciranno dalla catena di montaggio”.

Leapmotor continua a rimodellare il mercato con un’offerta di prodotto che cresce esponenzialmente, concentrandosi sulle necessità dei clienti attraverso una matrice diversificata di prodotti. La serie A, B, C e D di Leapmotor include un ampio range di vetture e SUV che definiscono l’azienda come leader di settore. Degno di nota è il SUV di segmento C10, che ha superato le 160.000 unità globalmente nei primi 17 mesi dal lancio, conquistando il titolo di SUV mid segment più venduto tra i nuovi brand. Seguono il C16 e il B10, che hanno entrambi riscosso successi commerciali significativi.

Nel panorama internazionale, il debutto del nuovo prodotto Lafa5 al Salone di Monaco di Baviera anticipa l’espansione globale di Leapmotor. Con il nome commerciale di B05, Lafa5 combina design dinamico, tecnologia intelligente da ammiraglia e qualità superiore, ed è destinato a diventare la scelta ideale per il pubblico giovane e metropolitano. Il lancio di Lafa5 è atteso in Cina per l’ultimo trimestre del 2025, seguito da un debutto globale nel 2026, sottolineando la continua evoluzione e ambizione di Leapmotor nel mercato dei veicoli elettrici.