Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Leapmotor inaugura a Monaco il primo Innovation Centre europeo: il design diventa motore della crescita globale

Published

Leapmotor accelera la sua espansione globale e sceglie Monaco di Baviera per inaugurare il primo Innovation Centre europeo, segnando una svolta strategica nella crescita internazionale del marchio cinese. Il nuovo Leapmotor Europe Innovation Centre GmbH, situato nel dinamico quartiere di Schwabing-Freimann, rappresenta molto più di una semplice sede operativa: è un hub creativo pensato per connettere design, tecnologia e cultura automotive europea.

Con questa apertura, Leapmotor compie un passo decisivo nel passaggio da una strategia basata sull’esportazione a un modello fondato sulla localizzazione del design e sull’innovazione condivisa. Il centro di Monaco diventa infatti il primo presidio del brand al di fuori della Cina dedicato allo sviluppo creativo, con l’obiettivo di intercettare da vicino le tendenze internazionali e le aspettative dei consumatori europei.

Il cuore del progetto è rappresentato dalla filosofia stilistica del marchio, basata su purezza, equilibrio, consistenza e calore, elementi che definiscono la cosiddetta “estetica tecnologica naturale”. Un linguaggio destinato ad evolversi proprio grazie al dialogo con i principali innovatori del panorama europeo, creando una contaminazione virtuosa tra ingegneria avanzata e sensibilità estetica occidentale.

Durante l’evento inaugurale, Yu Shuyue, responsabile del Global Design Center, ha illustrato questa visione prendendo come riferimento la nuova Leapmotor B03X, SUV globale progettato secondo il concetto “Scientific and Technological Natural Aesthetics 2.0”. Il modello incarna l’evoluzione del DNA stilistico del brand, unendo il fascino della tecnologia cinese a un linguaggio capace di dialogare con i mercati internazionali.

L’apertura del centro di Monaco si inserisce in un piano più ampio di espansione globale, in cui il design assume un ruolo sempre più strategico. Leapmotor punta a integrare profondamente le tecnologie dei veicoli elettrici intelligenti con l’eccellenza del design internazionale, con l’obiettivo di sviluppare prodotti altamente competitivi su scala mondiale.

In questo scenario, il nuovo Innovation Centre europeo si configura come un laboratorio di idee e innovazione, destinato a contribuire alla mission del marchio: rendere l’eccellenza tecnologica accessibile a tutti, ridefinendo gli standard della mobilità elettrica globale.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Test

Nuova Tesla Model Y: la nostra prova su strada

Test

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: la nostra prova su strada

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Spettacolo

Hellwatt Festival 2026: a Reggio Emilia il più grande evento musicale mai prodotto in Italia

Moda

Vans e PALACE lanciano le nuove Vans Low 2: performance skate e stile co-branded in edizione limitata

Spettacolo

Mara Sattei pubblica il formato fisico di “Che me ne faccio del tempo” con tre brani inediti e una collaborazione con Elisa

Motori

Citroën diventa Auto Ufficiale del Giro d’Italia 2026: partnership tra tradizione e innovazione

Motori

Nuova CUPRA Born: design evoluto, tecnologia avanzata e fino a 600 km di autonomia per la compatta elettrica sportiva

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta i palchi: domani da Eboli il via al tour d’addio “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”

Motori

Toyota C‑HR+: il nuovo SUV elettrico che punta su design, potenza e autonomia

Spettacolo

CHIELLO: da oggi in radio e in digitale “TI PENSO SEMPRE”, il brano in gara al 76° Festival di Sanremo

Motori

Honda svela a Motodays 2026 le nuove CRF300L RED EDITION e SH in livrea HRC

Motori

BYD rivoluziona la mobilità elettrica: ricarica dal 10% al 70% in soli cinque minuti

Motori

Mario Isola nuovo direttore generale di ACI Sport: “Un top player per un nuovo corso dell’automobilismo italiano”

Spettacolo

Roberto Molinelli dirige l’orchestra per Arisa e il Coro del Teatro Regio di Parma al Festival di Sanremo 2026

Motori

Nuovo Toyota Land Cruiser 250: due anime, una leggenda che si rinnova

Motori

BYD firma un accordo strategico con San Marino per accelerare la transizione energetica

Motori

Dacia Jogger Hybrid 155: efficienza e piacere di guida in viaggio verso il Lago di Garda

Spettacolo

Concerto del Primo Maggio 2026: selezionati i 120 artisti per la nuova edizione di 1MNEXT

Spettacolo

“Modernissimo – Conversazioni di Design”: il nuovo viaggio nel cuore della creatività italiana

Spettacolo

CA7RIEL e Paco Amoroso portano il “Free Spirits World Tour” a Milano per un’unica data

Motori

Mercedes-AMG svela la nuova GT3 e la Black Series: pura potenza su un’unica piattaforma

Moda

Skechers x The Rolling Stones: torna la collezione più rock tra stile urbano e comfort innovativo

Motori

The Distinguished Gentleman’s Ride 2026: iscrizioni aperte

Motori

Nuova Mercedes GLC elettrica: sostenibilità a 360° e emissioni ridotte di due terzi

Spettacolo

UMARELL: al “1000%” fuori ovunque venerdì 24 aprile

Spettacolo

SERENA BRANCALE: ci riporta tutti a casa con il nuovo singolo “AL MIO PAESE”

Motori

Alessio Cacciapuoti e Stefano Bonfiglio entrano nel team Genesis Italia

Spettacolo

Regular Show torna con “Le cassette perdute”: nuove avventure per Mordecai e Rigby

Società

“È sempre Cartabianca” dedica la puntata ai risultati del referendum sulla giustizia

Motori

Leapmotor inaugura a Monaco il primo Innovation Centre europeo: il design diventa motore della crescita globale

Spettacolo

MotelNoire tornano con “Killer”: un grido dalle periferie milanesi

Spettacolo

Mannarino annuncia “Primo Amore”: il nuovo album in uscita l’8 maggio

Motori

Hyundai protagonista alla Acea Run Rome The Marathon 2026: energia e innovazione lungo le strade della Capitale

Spettacolo

“Gina Lollobrigida. Diva contesa”: la prima docu-serie italiana originale di HBO Max
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Nuovo Toyota Land Cruiser 250: due anime, una leggenda che si rinnova

Con oltre ottant’anni di storia alle spalle, il Toyota Land Cruiser continua a reinventarsi senza perdere la propria essenza. La nuova gamma Land Cruiser...

10 minuti ago

Motori

BYD firma un accordo strategico con San Marino per accelerare la transizione energetica

La Repubblica di San Marino compie un passo decisivo verso la transizione energetica grazie a un nuovo accordo strategico con BYD, leader mondiale nella...

11 minuti ago

Motori

Dacia Jogger Hybrid 155: efficienza e piacere di guida in viaggio verso il Lago di Garda

La Dacia Jogger Hybrid 155 si inserisce nel panorama delle vetture ibride come una proposta concreta e versatile, capace di coniugare efficienza nei consumi,...

3 ore ago

Motori

Mercedes-AMG svela la nuova GT3 e la Black Series: pura potenza su un’unica piattaforma

Mercedes-AMG alza ulteriormente l’asticella delle prestazioni e svela il futuro della gamma GT con un progetto ambizioso che unisce pista e strada. Dopo aver...

4 ore ago