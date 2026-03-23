Leapmotor inaugura a Monaco il primo Innovation Centre europeo: il design diventa motore della crescita globale

Leapmotor accelera la sua espansione globale e sceglie Monaco di Baviera per inaugurare il primo Innovation Centre europeo, segnando una svolta strategica nella crescita internazionale del marchio cinese. Il nuovo Leapmotor Europe Innovation Centre GmbH, situato nel dinamico quartiere di Schwabing-Freimann, rappresenta molto più di una semplice sede operativa: è un hub creativo pensato per connettere design, tecnologia e cultura automotive europea.

Con questa apertura, Leapmotor compie un passo decisivo nel passaggio da una strategia basata sull’esportazione a un modello fondato sulla localizzazione del design e sull’innovazione condivisa. Il centro di Monaco diventa infatti il primo presidio del brand al di fuori della Cina dedicato allo sviluppo creativo, con l’obiettivo di intercettare da vicino le tendenze internazionali e le aspettative dei consumatori europei.

Il cuore del progetto è rappresentato dalla filosofia stilistica del marchio, basata su purezza, equilibrio, consistenza e calore, elementi che definiscono la cosiddetta “estetica tecnologica naturale”. Un linguaggio destinato ad evolversi proprio grazie al dialogo con i principali innovatori del panorama europeo, creando una contaminazione virtuosa tra ingegneria avanzata e sensibilità estetica occidentale.

Durante l’evento inaugurale, Yu Shuyue, responsabile del Global Design Center, ha illustrato questa visione prendendo come riferimento la nuova Leapmotor B03X, SUV globale progettato secondo il concetto “Scientific and Technological Natural Aesthetics 2.0”. Il modello incarna l’evoluzione del DNA stilistico del brand, unendo il fascino della tecnologia cinese a un linguaggio capace di dialogare con i mercati internazionali.

L’apertura del centro di Monaco si inserisce in un piano più ampio di espansione globale, in cui il design assume un ruolo sempre più strategico. Leapmotor punta a integrare profondamente le tecnologie dei veicoli elettrici intelligenti con l’eccellenza del design internazionale, con l’obiettivo di sviluppare prodotti altamente competitivi su scala mondiale.

In questo scenario, il nuovo Innovation Centre europeo si configura come un laboratorio di idee e innovazione, destinato a contribuire alla mission del marchio: rendere l’eccellenza tecnologica accessibile a tutti, ridefinendo gli standard della mobilità elettrica globale.